Carlos Sainz y su consejo a Ferrari para vencer a Red Bull

Carlos Sainz ha dado por concluida esta mañana la temporada 2023 en el emotivo evento de despedida celebrado en su circuito de karting en Madrid. El piloto de Fórmula 1 estuvo acompañado por su patrocinador de toda la vida, Estrella Galicia 0,0, quien creyó en él hace una década. El madrileño de Ferrari, único en vencer a Red Bull en la temporada, reflexionó sobre un año lleno de momentos destacados, con la memorable victoria en Marina Bay.

"Ha sido un año duro, con un coche que iba mejor el sábado que el domingo. Te ibas hacia atrás en carrera y salías del circuito frustrado, pero el lunes volvías a cargarte de optimismo. Era carrera a carrera, volver disgustado y buscar soluciones para ser más fuertes. Faltan bastantes reuniones aún para analizar todo. En enero llegará el repaso a un mes vista del arranque y allí lo ves mejor todo", comenzó diciendo Saiz, en diálogo con Marca.

Publicidad

Luego, Carlos resaltó: "Red Bull entiende muy bien lo que tiene que tener el coche con este reglamento. Los ves que en sábado les podemos batir o igualar, ves que no estás lejos, pero en carrera es medio segundo por vuelta, medio minuto en carrera, es engañoso todo. Todos hemos aprendido que su gran ventaja es la polivalencia el domingo. Ahí creo que debemos dar con la tecla. En junio de 2022 pensábamos que no estábamos tan lejos, como lo pensó Mercedes, pero 2023 nos demostró que no tomamos la dirección adecuada".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Contundencia de Carlos Sainz

"A Ferrari no le puedes exigir nada porque ellos son los primeros que se la imponen. Llevan deseando ganar desde 2008. Todos nos marcamos eso como objetivo y yo solo puedo exigir que lo que en el coche falla, que sé lo que seguro no va, no siga. Pero bueno gané una en el 22, otra en el 23 y a ver si puedo lograr dos en el 24, es el objetivo. Ha habido conversaciones, quiero empezar 2024 sabiendo donde voy a correr en 2025, mi siguiente destino y mi prioridad es renovar y seguir muchos años más, las dos partes estamos contentas", expuso el piloto de Ferrari en Fórmula 1.

Para sentenciar, Carlos Saiz resolvió: "Tenemos tres meses para llegar a ese acuerdo antes de la primera carrera. Se habla de lo que me ofrecen pero se dice sin saber, no especularé, yo quiero renovar y me gusta hacerlo por más de un año y esa es mi intención y me siento muy valorado por Fred y Ferrari, me siento querido y renovaré si me sigo sintiendo así. Saben de lo que soy capaz desde hace tres años, mis cualidades. Igual Monza fue más un mensaje para los tifosi, tan movida y divertida para estar delante con Ferrari en casa frente a loa Red Bull, hubo más vínculo al dejarme la piel por el equipo. No cambió mi estatus en el equipo, espero que de cara al tifosi si".