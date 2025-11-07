Carmen Barbieri: "Mi hijo no vale una lágrima de una mujer"

Carmen Barbieri mantiene un vínculo muy cercano con su hijo Fede Bal, pero sufre cuando ve que él causa dolor a las mujeres. En el marco de una entrevista íntima con Pronto, la conductora lanzó frases picantes y reveló detalles de una charla que tuvo con una exnovia de Fede.

La capocómica le dice a su hijo "que no haga sufrir a las mujeres porque las chicas se enamoran y sufren". Ella considera que Fede es un "seductor serial", un rasgo que comparte con su padre, Santiago Bal, quien también era un gran seductor "sin ser lindo". A Fede le gusta seducir y hacer reír; trata a las mujeres "como reinas" y las halaga, lo que hace que se enamoren y estén felices. Sin embargo, el problema radica en que "él se aburre y se termina".

Carmen señaló que Fede "es un chico que se aburre desde que nació" y que "se aburre mucho: de las mujeres, de mí y de todo". No obstante, destacó que su hijo "ha cambiado mucho, hace varios años que se analiza y está trabajándolo". Además, Fede "entendió que engañándolas o haciéndoles una trampita, sufren mucho".

Fue en ese contexto que Carmen reveló la conversación que tuvo con una ex de su hijo, cuyo nombre decidió no revelar. La vio llorar por Fede y le dijo: "No vale una lágrima mi hijo".

Barbieri se mostró conmovida por la situación y la intensidad del llanto: "¡No sabés cómo estaba llorando esa mujer por Federico, que encima le había dicho que le gustaba otra!". La exnovia se abrazó a Carmen y le dijo: "Pero a tu hijo lo amo".

A pesar de que Fede es el "amor de [su] vida," Carmen fue contundente y le respondió: "Adoro que ames a mi hijo y yo lo amo más que vos. Es mi hijo. Pero un hombre no vale una lágrima de una mujer".

La conductora admitió que sufre cuando "las chicas sufren por amor" o porque "se sienten heridas en su ego". Por suerte, concluyó, Fede "ya no me presenta novias".

Sobre la vida amorosa de Fede, Carmen afirmó que cree que sí se enamoró de todas las mujeres que pasaron por su vida, "quizás de alguna más que de otra". La actriz expresó estar "muy agradecida" con ellas, en especial con Sofía Aldrey Iglesias, a quien conoce "de chiquita" y ama, ya que "lo acompañó en el momento del cáncer a Fede". También mencionó a Marcia Becker, su primera novia de cuando eran pequeños, a quien adora y ve cuando viaja a Nueva York, como si fuese otra hija.