Carmen Barbieri reveló que se endeudó "hasta la cabeza" para construirle una casa a todo trapo a su único hijo, Fede Bal. La actual conductora de Con Carmen en Canal 9 está trabajando sin descanso para saldar estas obligaciones.

En diálogo con Nico Peralta para Pronto, Barbieri explicó cómo logró costear la propiedad: "Vendí la casa de mi mamá y le compré una casa a mi hijo en Maschwitz".

Pero eso no fue suficiente para dejarla en las condiciones que deseaba. Barbieri relató que adquirió una "deuda millonaria" y que tuvo que "pedir prestado" porque fue necesario construir una piscina y hacer todo nuevo en el lugar. La casa de Fede Bal es "maravillosa" y se encuentra en un barrio cerrado, La Candelaria. Carmen aseguró que Fede tiene una "casa soñada" y está feliz.

Aunque Barbieri compró la casa, Fede va y viene; por ejemplo, a veces duerme en lo de su madre cuando se tiene que levantar temprano para el programa Blender.

Consultada por el periodista sobre si se trataba de "la famosa casa que había sido del Flaco Spinetta", Carmen contestó que sí. No obstante, aclaró: "no hablo del tema porque no quiere la familia que cuente esa historia". A pesar de esta restricción, la actriz le puso el nombre de "Corazón de tiza" a la casa.