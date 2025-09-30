La Cámara Federal de Casación Penal, a través de la Sala IV integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, confirmó que el empresario Lázaro Báez deberá cumplir su condena en la Unidad N° 15 del Servicio Penitenciario Federal en Río Gallegos, Santa Cruz.

La decisión ratifica la resolución previa del TOF 4, que el 11 de junio había dispuesto el traslado de Báez desde el arresto domiciliario que cumplía en otra causa hacia una unidad carcelaria. Esta medida se adoptó tras la confirmación de su condena en la causa conocida como “la ruta del dinero”, luego de que la Corte Suprema rechazara los planteos de la defensa el 29 de mayo. La condena incluye 15 años de prisión, combinando 10 años por lavado de activos agravado y 6 años en la causa Vialidad por defraudación a la administración pública.

En su fallo, los jueces rechazaron los argumentos de la defensa relacionados con la salud del condenado. El juez Carbajo indicó que la situación de salud debía evaluarse ante el TOF 4 y no en esta instancia. Por su parte, el juez Hornos consideró que no se cumplían los requisitos para conceder prisión domiciliaria, interpretándolos de manera restrictiva. En disidencia, Borinsky propuso otorgar el arresto domiciliario, señalando que la decisión de enviarlo a prisión era arbitraria y que Báez había cumplido cinco años bajo ese régimen sin incumplimientos.

El empresario, próximo a cumplir 70 años, padece diabetes, hipertensión, arritmias, cardiopatías, insuficiencia respiratoria y asma, entre otras afecciones.

Con el voto de dos de los jueces, la mayoría de la Sala IV confirmó que Báez continuará cumpliendo su condena en una unidad penitenciaria federal, quedando firme la decisión de negarle el arresto domiciliario.