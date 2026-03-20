La investigación por la desaparición de Esmeralda, la niña de dos años encontrada con vida en Cosquín, continúa sin detenidos ni sospechosos y en una etapa inicial marcada por múltiples interrogantes. La fiscal del caso aseguró que “esto recién comienza” y que no se descarta ninguna hipótesis.

La menor fue hallada tras más de 20 horas de intensa búsqueda, en un descampado con pastizales ubicado a unos 430 metros de su vivienda. Según relataron los investigadores, apareció caminando sola y fue interceptada por efectivos policiales que realizaban rastrillajes en la zona.

En cuanto a su estado de salud, los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro, aunque con signos de estrés y algunas lesiones leves, como raspaduras en las piernas y una herida en la ceja. También fue encontrada descalza y sin pañales, lo que refuerza las dudas sobre lo ocurrido durante las horas en que estuvo desaparecida.

Uno de los puntos clave de la causa es determinar si la niña llegó por sus propios medios hasta el lugar o si fue trasladada por otra persona. En ese sentido, los peritos trabajan en el análisis del terreno, rastros físicos y reconstrucción de movimientos.

La investigación se apoya además en el análisis de cámaras de seguridad, antenas telefónicas y el entrecruzamiento de datos con testigos. Como parte de estas medidas, se secuestraron celulares del entorno cercano para ser peritados.

En paralelo, una de las líneas investigativas apunta a un circo que se encontraba en la zona y que fue señalado por la familia. Aunque ya se realizaron allanamientos y se secuestraron vehículos, desde la Justicia aclararon que esta hipótesis no está confirmada ni descartada.

El caso generó un fuerte despliegue policial que incluyó más de 100 efectivos, drones, perros rastreadores y tecnología de detección, en el marco de la activación de la Alerta Sofía.

Pese al alivio por el hallazgo con vida de la niña, la causa sigue abierta y centrada en reconstruir qué ocurrió durante el tiempo en que estuvo desaparecida. Por ahora, la principal certeza es que no hay responsables identificados y que la investigación avanza sin descartar ninguna hipótesis.