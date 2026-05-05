La muerte de Daniel Alberto "Pichi" Paredes en el interior de un calabozo de la Comisaría 12, en Valle Fértil, ha generado una fuerte conmoción que ya trasciende los límites del departamento. A medida que la familia y la comunidad exigen respuestas claras sobre lo sucedido el pasado 23 de abril, nuevos actores institucionales comienzan a intervenir para garantizar la transparencia del proceso judicial.

En una entrevista con DIARIO HUARPE, Carlos Goya, miembro de la asociación civil del mecanismo local de prevención contra la tortura, confirmó que este lunes se hizo presente en la fiscalía para solicitar información detallada sobre el avance de la causa. Goya explicó que, debido a la gravedad de los hechos, decidió actuar de inmediato, y que toda la información básica obtenida fue remitida al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) para que tome intervención directa en el caso.

Un paso clave en la búsqueda de justicia

Durante su visita a la fiscalía, Goya buscó conocer de primera mano cómo se están llevando adelante las diligencias investigativas. "Lo que básicamente se ha preguntado es si se ha cumplido el protocolo de Minnesota y cómo ha actuado la fiscalía diligenciando", detalló a este medio. El protocolo de Minnesota es una norma internacional esencial para la investigación de muertes potencialmente ilícitas, especialmente aquellas que ocurren bajo custodia del Estado.

Aunque el fiscal a cargo, no se encontraba presente en ese momento, Goya pudo entrevistarse con el ayudante fiscal. Tras el encuentro, el referente del mecanismo local señaló que existe una investigación en proceso y que el Comité Nacional probablemente presente una nota formal solicitando informes sobre lo actuado hasta el momento. "Nosotros lo que hemos hecho es tener acceso a la causa, ver la carátula... nos dicen que se cumplieron los protocolos y lo tienen documentado", añadió Goya, aunque subrayó que ahora resta ver a qué conclusiones llega la investigación propia del fiscal.

El rol del Comité Nacional y la situación del mecanismo local

La intervención del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) representa un respaldo institucional de peso. Este organismo, creado por la Ley N° 26.827, tiene como función primordial el monitoreo y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas privadas de su libertad, actuando bajo un enfoque preventivo y de defensa de los derechos humanos. Al ser el órgano rector del sistema nacional en esta materia, el CNPT tiene la facultad de realizar inspecciones y solicitar informes a los tres poderes del Estado ante situaciones críticas como la ocurrida en Valle Fértil.

Las sombras del caso

Daniel Alberto "Pichi" Paredes tenía 45 años y era un trabajador municipal muy querido en la villa San Agustín. El 22 de abril fue detenido por presuntos disturbios en la vía pública bajo efectos del alcohol, y al día siguiente fue hallado sin vida en su celda. Mientras la policía sostiene la hipótesis preliminar de un suicidio por ahorcamiento, la familia y la querella, representada por los abogados Marcelo Sández Luján y Nestor Roly Olivera, apuntan a un incumplimiento del deber de cuidado por parte de los efectivos.

"La persona desde el momento que es detenida pasa a resguardo de la institución policial. Tienen que cuidarlo", sentenció el Dr. Marcelo Sánchez. Aunque los registros fotográficos analizados por la querella no muestran golpes evidentes que permitan sostener inicialmente la teoría de un homicidio directo, la sospecha recae en la negligencia del personal de guardia. "El resultado es el mismo: la muerte, pero desde el punto de vista legal hay que determinar si hubo una omisión en el deber de protección", explicó el letrado.

Una comunidad movilizada por el "Pichi"

El dolor de la familia se profundiza por las circunstancias que rodearon la detención. Renato Paredes, hermano de la víctima, recordó con angustia que el día del fallecimiento era su propio cumpleaños y que Daniel planeaba regalarle unas empanadas para festejar. "Yo sé que lo mataron", afirmó Renato, quien rechaza tajantemente la idea de que su hermano quisiera quitarse la vida.

Renato Paredes, hermano de la víctima, quiere saber qué pasó.

La falta de transparencia inicial, como la denuncia de que no se les permitió reconocer el cuerpo, ha alimentado la indignación en Valle Fértil. Ante este escenario, amigos y familiares marcharon el jueves pasado por las calles de la villa San Agustín para pedir justicia. El objetivo princiapal fue evitar que el caso se diluya mediáticamente y garantizar que se identifiquen las responsabilidades penales dentro de la Comisaría 12.