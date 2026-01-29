Una joven argentina es intensamente buscada en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, luego de que su familia perdiera todo contacto con ella hace cinco días. Se trata de Narela Micaela Barreto, de 21 años, vecina de la localidad de Banfield, al sur del Gran Buenos Aires.

Según informaron sus allegados, Barreto fue vista por última vez el 23 de enero. Ante la falta de novedades, la familia decidió difundir la alerta a través de redes sociales y comenzó a circular un afiche con sus datos personales y un número de contacto para recibir información.

“¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, cualquier información que tengas, comunicate a cualquier hora al 786-736-0184”, señala el mensaje que acompaña la búsqueda.

Una mujer identificada como Ayelén, quien aseguró ser prima de la joven, expresó públicamente la preocupación del entorno familiar y denunció la falta de respuestas oficiales. “No tenemos respuesta de las fuerzas policiales de EEUU. Ya son cinco días desaparecida”, escribió en sus redes sociales, donde también pidió ayuda para difundir el caso.

En declaraciones televisivas, una amiga de Barreto, identificada como Luján, indicó que la familia ya se comunicó con la Embajada Argentina en Estados Unidos. Además, confirmó que la joven cuenta con toda su documentación en regla, incluida la visa, y que también hubo contacto con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Al cierre de esta nota, no se habían informado avances oficiales sobre la investigación ni se obtuvo una respuesta por parte de las autoridades de Los Ángeles ni de la Cancillería argentina. La búsqueda continúa y la familia solicita que cualquier dato sea comunicado de inmediato.