Inspectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmaron que no existe el domicilio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) declaró para mudar su sede a la localidad bonaerense de Pilar. La situación fue notificada formalmente a la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, que ahora deberá regularizar datos y documentación para destrabar trámites administrativos y fiscales.

La observación quedó registrada en el marco del trámite de inscripción de la AFA como persona jurídica. Según la notificación oficial, el organismo objetó documentos clave y advirtió inconsistencias en el sistema registral, entre ellas la imposibilidad de localizar el domicilio denunciado en calle Mercedes 1366, Pilar (CP 1629).

Publicidad

“El domicilio denunciado en este trámite no pudo ser localizado”, indica el mensaje enviado por ARCA a la asociación. Además, el organismo exigió la presentación de una copia legalizada de la última reforma del estatuto y la constancia de inscripción definitiva ante el ente de control, requisitos necesarios para continuar con cualquier gestión.

La situación administrativa tiene una derivación judicial. Esa misma dirección había sido invocada por la Cámara Federal de San Martín, con la firma del juez Alberto Lugones, para justificar el traslado de la causa que investiga la quinta de Villa Rosa desde el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky al juzgado federal de Adrián González Charvay.

Publicidad

En la comunicación, ARCA remarcó que es obligatorio mantener actualizada la información sobre autoridades en el Sistema Registral, tal como lo establece la Resolución General AFIP 10/97. Hasta tanto no se subsanen las observaciones, la AFA podría enfrentar demoras o rechazos en trámites impositivos y administrativos.

Según los registros oficiales, la AFA figura inscripta como asociación civil bajo el formato de confederaciones, con fecha de constitución el 3 de noviembre de 1934 y una vigencia de 99 años. La inscripción fiscal data del 24 de julio de 1935. El listado de autoridades consigna a Claudio Fabián Tapia como presidente, Alejandro Miguel Nadur como tesorero y Víctor Blanco como secretario.

Publicidad

El operativo de constatación

De acuerdo a la información relevada, agentes de ARCA se dirigieron en la tarde de ayer a la zona declarada como nuevo domicilio. Durante el procedimiento, no encontraron ninguna construcción ni señalización correspondiente a la numeración Mercedes 1366. La última numeración visible en la cuadra es Mercedes 906, correspondiente a una vivienda particular.

En el lugar solo se observó un lote alambrado con vegetación, ubicado en la vereda opuesta, con un cartel que lleva el logo de la AFA y la leyenda: “Próximamente sede social y museo de los campeones del mundo”. Sin embargo, no se constató la existencia del domicilio legal informado.

Ante esta situación, ARCA notificó que la presentación será impugnada por no cumplir con los requisitos exigidos y que la AFA deberá regularizar su información para avanzar con futuras gestiones.