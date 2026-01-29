Ivo De Bernardo, el joven trapero sanjuanino más conocido como Ekiss, es una de las fuertes promesas de la escena urbana provincial. En este momento se prepara para viajar a Buenos Aires para el lanzamiento de su nueva canción, con la colaboración de Borja Trece, una figura emergente de la cultura urbana de la provincia bonaerense que está tomando un notable protagonismo en la escena nacional.

Ambos presentarán el tema que tienen en conjunto titulado “G’s” y en un lugar icónico para el trap argentino, en la mansión Antezana 247, el espacio que cobijó a grandes figuras como Duki, YSY A y Neo Pistea, ubicada en Caballito.

Publicidad

El lugar es considerado como el “templo” entre 2017 y 2018. Fue allí donde grabaron hits, convivieron y crearon el movimiento que hoy domina el país.

Con la gestión de Fouls Producciones, el trapero sanjuanino tuvo esta colaboración con Borja en este single que además, viene con videoclip y el 30 de enero estará en línea por Spotify, YouTube y otras plataformas.

Publicidad

En una charla con DIARIO HUARPE, Ivo contó lo que representa esta canción: “crecimiento más que nada, crecimiento en hermandad y perseguir el éxito. Este tema es parte de un proyecto más elaborado a futuro. Me inicié en el trap porque me resulta cómodo y lo voy a seguir haciendo porque me gusta. A través de mi música, quiero generarle un lugar seguro al que escuche. Si se siente mal o atraviese alguna situación, que logre con mis letras encontrar un refugio”, resaltó Ekiss.

Además, resaltó lo que más se propone en su carrera: “quiero ofrecer un aire nuevo y distinto de lo que se viene haciendo hasta ahora y en contra de lo que ya está establecido. Hace dos años vengo presentándome en vivo y algunos más escribiendo mis canciones, que me está yendo muy bien

Publicidad

Ekiss, las letras de sus 15 canciones propias, suelen ser introspectivas; él mismo ha dicho que busca que sus canciones sean un "refugio" para quienes no estén bien. Pese a su corta edad, cuenta con experiencia en grandes escenarios y compartir grillas de shows como el de la Fiesta de Santa Lucia de 2023, encabezado por Vilma Palma e Vampiros, La Champions Liga y Destino San Javier.

Se le reconoce por tener un estilo visual y sonoro muy marcado, inspirado en referentes como Milo J o Duki, pero con la impronta propia de la juventud sanjuanina.