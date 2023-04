En la última audiencia realizada en el juicio oral por la desaparición de Raúl Tellechea, dieron testimonios personas allegadas al ingeniero que fueron claves para que la defensa afirmara que hubo complicidad policial en el caso. Testigos aseguraron que hay declaraciones suyas que aparecen en actas policiales, pero que nunca expresaron. Esto, entre otros sucesos, demostraría el armado por parte de las fuerzas para encubrir el hecho.

Otra vez se hizo una audiencia para avanzar en los testimonios involucrados por la desaparición forzada de Raúl Tellechea. En esta oportunidad, se destacaron las declaraciones de dos personas allegadas al ingeniero que en actas policiales aseguraban haberlo visto luego de su desaparición, pero en sus declaraciones manifestaron lo contrario. Se trata de Juan Pablo Ruiz y Sergio Santillán.

Según el abogado de la familia Tellechea, Conrado Suárez Jofré, el testigo Ruiz afirmó que nunca dio una declaración en la Policía, pero hay un acta policial, la cual habría sido armada y donde figura su testimonio. El documento indica que vio a Tellechea el 28 de septiembre, es decir un día después de su desaparición.

No obstante, de acuerdo a Suárez Jofré, Ruiz declaró que lo habría visto un lunes, pero no recuerda en que fecha, aunque aseguró que fue un día lunes por su rutina diaria. El testigo declaró que nunca manifestó que lo vio un 28 y que el acta policial no corresponde a una afirmación que hizo, según lo relatado por el abogado.

“Lo mismo pasa con los imputados, porque que tienen declaraciones policiales que dicen ellos que no hicieron”, señaló Suárez a DIARIO HUARPE.

Por otra parte habló Santillán, quién expresó que cree haber visto a Tellechea dos o tres días antes de ver los afiches pegados en las vía pública, pero nunca lo pudo determinar con exactitud. Contó que la Policía lo había buscado tras conocerse la desaparición de Tellechea y les manifestó lo anterior, Sin embargo, nunca le tomaron una declaración en ese momento.

Un mes después vuelven a citar a Santillán, le toman declaración y en el acta policial figura que dijo que lo vio a Tellechea el 28 de septiembre. No obstante, en su declaración ante el juzgado volvió a reafirmar que lo habría visto dos a tres días antes.

En esta única jornada de juicio oral y público se escucharon los testimonios de Rosa del Valle Ferrer, Sergio Alejandro Santillán, Juan Pablo Ruiz, Pedro Rodríguez, Diana Ethel Castro, Daniela Leveque, Luis Bonatti, Duilio Orozco y Carlos Tornello.