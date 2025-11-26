La grave amenaza de Evangelina Anderson a Demichelis por su divorcio

La separación oficial de Evangelina Anderson y Martín Demichelis se confirmó a mediados de 2025, después de 17 años juntos. Sin embargo, la pareja aún no ha logrado definir ni el divorcio ni la división de bienes. La división económica se ha convertido en el centro del escándalo, ya que se rumorea que la cifra total que debe repartirse rondaría los 100 millones de dólares. Esta suma incluye inmuebles, vehículos y otras ganancias generadas a lo largo de su matrimonio.

Hace algunas semanas, la modelo y el exfutbolista comenzaron formalmente con el proceso legal de división. Anderson hizo pública su estrategia al subir una imagen en sus redes sociales junto a sus abogados del estudio de Fernando Burlando, acompañada de una contundente declaración: "Con este equipo de bogas, que protegida me siento".

Según información del periodista deportivo Daniel Fava, Martín Demichelis habría acumulado aproximadamente 80 millones de dólares como jugador y técnico. Los bienes que entrarían en la división son de alto valor, incluyendo un departamento en el Chateau Libertador, que estaría valuado en más de 3 millones de dólares, una mansión en Marbella que asciende a casi 10 millones, y el dinero de la venta de su hogar en Alemania, cerca de 7 millones de dólares. Además, la justicia deberá evaluar el incremento de los bienes durante los años de matrimonio.

Pese a que se mencionó que en el pasado se habrían dicho la frase: "sos el amor de mi vida", el contexto actual es de tensión extrema. Daniel Fava reveló que, por parte de la modelo, ahora se escuchó la frase: "Le voy a sacar todo".

No obstante, las prioridades de Anderson parecen ir más allá del número exacto, según Luis Ventura, quien tiene cercanía con ella por su participación en MasterChef Celebrity. Ventura indicó que a Evangelina le interesa más "el global y el bienestar de sus hijos, que el número porque lo tiene asegurado".

En cuanto a la estrategia legal, Cora De Barbieri reportó, tras hablar con la abogada de la modelo, que el objetivo de Evangelina Anderson es solucionar el conflicto de manera privada. La periodista explicó que "Ella quiere hablar y solucionarlo de manera privada entre abogados, sin llegar a juicio. Están trabajando para llegar a consensos previos, desde hace unas semanas".