L-Gante reveló qué trabajo aceptará tras ser estafado por su mánager

La vida del referente de la cumbia 420, L-Gante, atraviesa una nueva etapa tras su quiebre profesional con Maxi El Brother, quien lo acompañó desde el inicio de su carrera. En medio de un proceso judicial en curso entre ambos, el músico se refirió a su presente personal y profesional, detallando los caminos que se le abren en lo laboral y su actual vínculo con Wanda Nara.

En diálogo con el programa A la Tarde, el artista aseguró que está "muy bien y muy tranquilo. Ocupándose de todo, vamos paso a paso". Respecto al conflicto legal con su exmánager, L-Gante se mantuvo firme en que la situación "se está llevando a cabo a través de lo legal y con los profesionales".

A pesar de la calma que busca transmitir, el músico reconoció el impacto que el proceso ha tenido en su salud mental y sus proyectos personales. El proceso "me ha perjudicado mucho mentalmente y me dio mucho estrés", lamentó, agregando que "a día de hoy, quería tener resueltas cosas de mi vida personal y se atrasaron muchísimo". No obstante, L-Gante afirmó que está capitalizando la experiencia: "La mayoría de las cosas son nuevas para mí, pero todo me sirve de experiencia".

En el ámbito profesional, el músico continúa enfocado en su carrera y se encuentra preparando "el segundo álbum de mi carrera, que sería el de colaboraciones". También tiene una agenda internacional activa, con shows en Bolivia programados "del 11 al 14, y más programados a futuro".

Finalmente, el artista se refirió a la posibilidad de ingresar a MasterChef Celebrity, el famoso desafío televisivo que conduce su ex, Wanda Nara. L-Gante se mostró abierto a la propuesta, afirmando: "Vi, a través de los medios, lo de MasterChef y estoy abierto a escuchar cualquier tipo de propuesta".

Sobre la conductora, con quien tuvo un vínculo de amistad y romance, el músico aseguró que su relación se mantiene en buenos términos: "Con Wanda está todo bien, pero no hay comunicación. Terminamos de buena manera y sé que cuando la necesite va a estar, como yo para ella. Es un vínculo sano". Incluso opinó sobre la nueva relación de ella con Migueles: "No me sorprende que esté en una relación. No lo conocía a Migueles, pero la veo bien". El músico cerró su conversación reafirmando que se siente "muy tranquilo y feliz".