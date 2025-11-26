Se define el Clausura de la Divisional B del futsal sanjuanino con una última fecha cargada de dramatismo. Este miércoles se jugará la 13ª y última jornada del Torneo Clausura de la Divisional B Masculino 2025, una fecha que puede cambiar por completo el mapa del ascenso. Con seis escenarios en actividad y Trinidad quedando libre, los reflectores estarán puestos en Minero y Escobar, los principales candidatos al ascenso directo.

Los encuentros se disputarán de la siguiente manera: en cancha de Estrella Juniors se enfrentarán Estrella Jrs y Laprida; en Villa Hipódromo jugarán V. Hipódromo y San Ciro; en Juventud del Norte se medirán Los Andes y Minero; en Chimbas Norte lo harán Los Álamos y Cabral; en Barrio Escobar se enfrentarán Escobar y Don Bosco; y en Solares se jugará Solares frente a Batistella. Todos los partidos se disputarán a las 21:00 en Reserva y a las 22:00 en Primera. El equipo libre de la fecha será Trinidad.

La tabla llega al cierre con un triple empate entre Minero, Escobar y Trinidad, todos con 28 puntos. Como Trinidad no podrá sumar, la definición del ascenso directo dependerá exclusivamente de los resultados de Minero y Escobar. Si ambos ganan sus partidos, continuarán igualados y el ascenso se resolverá por sistema olímpico, favoreciendo a Escobar. Lo mismo ocurrirá si ambos empatan. Si Escobar pierde y Minero gana, el ascenso será para Minero. Si Escobar gana y Minero pierde, ascenderá Escobar. Por último, si los dos pierden, Trinidad se sumará a la igualdad. En ese caso, tras la aplicación del sistema olímpico y la diferencia de gol, el ascenso quedará en manos de Minero.

Una vez definido el primer ascenso, comenzará el Reducido por el segundo ascenso. Clasificarán los equipos ubicados entre el segundo y el noveno puesto de la tabla. Los cuartos de final se jugarán a partido único; las semifinales, ida y vuelta; y la final del Reducido, nuevamente a un solo partido. El ganador del Reducido deberá enfrentar a Solares en una final que definirá quién obtiene el segundo ascenso a la Divisional A.

La expectativa es máxima y cada minuto de esta última fecha puede cambiar la historia. El futsal sanjuanino se prepara para vivir una de las jornadas más intensas del año.