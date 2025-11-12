Chiconi, diputado de San Juan, a clases antes de asumir su banca

Tras el resonante triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las recientes elecciones, el espacio político ha puesto en marcha un plan de choque para asegurar la eficiencia de su bloque en el Congreso. El objetivo central es optimizar su presencia en la Cámara Baja y evitar los tropiezos que suele dejar la inexperiencia legislativa. Dentro de este programa de formación intensiva se encuentra el sanjuanino Abel Chiconi, diputado nacional electo, quien ha iniciado una serie de clases obligatorias antes de jurar su cargo.

Estas capacitaciones, que comenzaron esta semana, están destinadas a todos los diputados libertarios que asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre. La primera señal de la seriedad con la que el oficialismo toma esta preparación fue la entrega personal, por parte de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, de un ejemplar de la Constitución Nacional y del Reglamento de la Cámara Baja a cada legislador electo.

Publicidad

Introducción a la tarea parlamentaria

Las clases, que se llevan a cabo tres veces por semana en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados, se enmarcan en una cátedra denominada “Introducción a la tarea legislativa”.

Este primer encuentro fue coordinado por Adrián Pagan, quien funge como secretario Parlamentario del Cuerpo y posee experiencia previa como exdirector de la Diplomatura Parlamentaria en el Senado Nacional.

Publicidad

Según se desprende de las directrices del espacio, los legisladores como Chiconi están abordando temas esenciales que van desde los aspectos reglamentarios y administrativos hasta los protocolos de comunicación.

El enfoque de la formación es netamente práctico y político, con la mirada puesta en los futuros debates de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. El punto más crítico y urgente de la agenda que deben dominar es el foco en lograr aprobar las leyes que enviará el Poder Ejecutivo, entre ellas, la vital discusión del Presupuesto 2026.

Publicidad

Figuras clave en la instrucción

La estructura de las capacitaciones no solo incluye instrucción técnica, sino también la participación de figuras relevantes dentro de la órbita de LLA. Durante las reuniones de formación, expusieron varios referentes del espacio como “Bertie” Benegas Lynch, quien preside la comisión de Presupuesto, un rol crucial dado el objetivo de aprobar las cuentas del 2026, los nuevos secretarios parlamentarios del bloque, Nicolás Mayoras y Silvana Giudici y la diputada y senadora electa Nadia Marquez.

La presencia de estos cuadros políticos subraya el compromiso de La Libertad Avanza de dotar a sus legisladores noveles, incluido el representante sanjuanino, de un entendimiento profundo y práctico sobre la labor que enfrentarán a partir del 10 de diciembre. Con estas clases, LLA busca garantizar que sus miembros estén lo suficientemente preparados para impulsar las grandes transformaciones prometidas durante la campaña, haciendo de la inexperiencia un obstáculo superable a través de la formación intensiva.