Chilavert se solidariza con el hincha de Vélez que criticó con una bandera a Mauro Zárate

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

José Luis Chilavert, ex arquero e idolo de Vélez Sarsfield, se solidarizó con el hincha del club que criticó al delantero de Boca Juniors, Mauro Zárate, durante el partido que ambos equipos sostuvieron en la noche del domingo, en el estadio José Amalfitani, por la decimotercera fecha del torneo de la Superliga.



La presencia de Zárate no pasó desapercibida en Liniers desde el comienzo, y los hinchas del 'Fortín' hicieron notar su bronca con el jugador, quien aseguró que "en la Argentina sólo juego en Vélez", y que luego cambió de postura para recalar en Boca, aún con la palabra empeñada de continuar en Vélez.



"Ni olvido ni perdón, traidor", rezaba la bandera que enarbolaba el seguidor velezano (Ramiro Moyano) en la platea Norte Baja, que -tras ser reconocido por la Policía de la ciudad de Buenos Aires- sufrirá una restricción para ingresar a estadios, sumado a una multa por contravención, que oscilaría entre los 10 mil y 50 mil pesos o de 5 a 30 días de arresto, por incitar a la violencia.



Enterado de la noticia, el aficionado velezano se manifestó indignado y comentó por la red social Twitter: "Ramiro, mi solidaridad contigo y con Vélez, somos familia. Tranquilo campeón, estamos con vos, cuenta conmigo para pagar la multa, abrazo", publicó el ex arquero guaraní.



A su vez, Moyano le agradeció al histórico referente de Vélez, "No puedo creer todo lo que se está hablando y difamando sobre mí, nada más me expresé con un cartel, muchas gracias ídolo".



Esta fue la segunda ocasión en la que el cuestionado Zárate visitó el Amalfitani con la camiseta de Boca, luego de descalificar a Vélez, club del cual decía ser simpatizante, argumentando que "había pasado a un equipo grande". La anterior vez en la que desacreditó a la entidad de Liniers se dio en mayo pasado, cuando Boca eliminó a Vélez, por la Copa de la Superliga. Acto seguido, la entidad velezana decidió expulsar como socio a Zárate, por violar el "artículo 28" del estatuto del club.