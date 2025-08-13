Tras el cambio de signo político en la provincia y a pocos meses de las elecciones legislativas de 2025, el peronismo enfrenta un desafío interno: renovarse o estancarse. Según el consultor político Antonio De Tomasso, director del IOPPS, la sociedad sanjuanina le está exigiendo al partido una reinvención que pasa, fundamentalmente, por la aparición de nuevos rostros.

En una entrevista en el "Café de la Política", De Tomasso fue contundente al analizar el escenario peronista. La principal demanda que el electorado le exige al justicialismo es "nueva gente", lo que no implica candidatos desconocidos, sino figuras con trayectoria y gestión probada que representen un aire fresco. En este contexto, el consultor mencionó a dos dirigentes que cumplen con estos requisitos y, según sus mediciones, "miden bien".

"Yo te diría que mide bien Andino, Cristian Andino mide bien, mide bien Gramajo", afirmó De Tomasso. El consultor explicó que ambos dirigentes "se unen este requisito fuertemente, que es una especie de renovación y de gestión probada". En el caso de Fabián Gramajo, su gestión al frente de la Municipalidad de Chimbas es un aval que el votante reconoce, mientras que Cristian Andino ha demostrado su capacidad en San Martín. Para De Tomasso, ambos representan las "dos caras que se renuevan" y son visualizados por la gente como "algo nuevo dentro del partido justicialista".

El análisis de De Tomasso también incluyó a otros dirigentes como Carlos Munisaga, a quien también considera una "cara de la renovación", aunque aclara que no lo ha escuchado manifestar intenciones de competir en las próximas elecciones. La demanda de la sociedad es de "frescura", de "nueva gente", de "nuevo oxígeno de alguna manera". Esta exigencia, según el consultor, es tan fuerte que opaca la mención de figuras históricas del partido.

Cuando se le preguntó específicamente por José Luis Gioja, uno de los referentes más importantes del peronismo sanjuanino, De Tomasso fue claro. No se trata de si Gioja "mide o no", sino de la demanda principal del electorado, que es la renovación. La necesidad de "frescura" es el motor que está marcando el pulso en la interna peronista, lo que sugiere que el partido podría estar buscando perfiles que se alejen de la dirigencia tradicional para ganar una elección.

El consultor concluyó su análisis con una reflexión clave sobre la estrategia que podría seguir el peronismo. De Tomasso plantea que el justicialismo cuenta con una "masa crítica de votos", una base de seguidores que lo acompañan históricamente. La clave para que el partido pueda ampliar su caudal electoral, según su visión, es "sumar una cara nueva" a esa base.

Textuales

Antonio De Tommaso / Consultor político y director del IOPPS