Una jornada de tensión se vivió en este martes 12, en horas de la mañana, en el departamento Rawson, donde una alumna de 14 años resultó gravemente herida tras ser atropellada por un policía en moto. El hecho ocurrió pasadas las 7 de la mañana de este martes, cuando la joven, cuya identidad se reserva por ser menor de edad, descendió de un colectivo para dirigirse a la escuela EPET N°3 donde estudia.

Según los primeros datos recabados en el lugar, la adolescente cruzó la avenida España, en el departamento Rawson, justo después de bajar de la unidad de transporte público. En ese momento, un motociclista, identificado como Kevin Vera, de 30 años, la embistió. Vera es un efectivo policial que cumple funciones en el Cisem 911 y circulaba por la mencionada avenida.

El impacto fue de tal magnitud que la menor se llevó la peor parte. De acuerdo a lo que informaron fuentes cercanas a DIARIO HUARPE, habría sufrido fractura de clavícula, húmero y rotura de bazo. Una ambulancia de Fénix Salud arribó al lugar y, junto a la madre de la joven, la trasladaron de urgencia al Hospital Doctor Guillermo Rawson.

Debido a la gravedad de las lesiones, especialmente la rotura del bazo, la menor fue sometida a una intervención quirúrgica. La familia de la estudiante informó que se encuentra internada en el nosocomio y su estado de salud es delicado.

Por su parte, el motociclista, que circulaba en una moto Rowser de 200cc,, cayó del rodado y sufrió politraumatismos y escoriaciones. Sus heridas no fueron de la misma gravedad que las de la estudiante.

Según las primeras declaraciones del policía, la alumna habría cruzado la calle por delante del colectivo, lo que le impidió verla a tiempo para evitar el impacto. La Comisaría 6° de Rawson trabajó en el lugar de los hechos, bajo las directivas de la UFI Delitos Especiales, para esclarecer las circunstancias del siniestro. Las autoridades continúan con la investigación para determinar con precisión las causas del trágico accidente y las responsabilidades de las partes.