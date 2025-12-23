Chistian Petersen tomó cocaína antes de casi morir en un cerro

La salud del reconocido chef Christian Petersen se convirtió en el centro de la escena tras su internación de urgencia en San Martín de los Andes. El cocinero sufrió una grave descompensación durante un ascenso guiado al volcán Lanín, lo que motivó un operativo de rescate inmediato y su traslado al hospital Ramón Carrillo. Allí, permaneció en terapia intensiva afectado por una arritmia cardíaca, logrando estabilizarse posteriormente aunque continúa bajo observación.

Pese al hermetismo inicial de su entorno, la periodista Fernanda Iglesias reveló en el programa Tarde o Temprano (El Trece) detalles del cuadro que la familia intentaba resguardar.

Según la información difundida, el examen toxicológico del paciente dio positivo de cocaína y MD (metanfetaminas) antes del incidente en la montaña. La filtración causó un fuerte impacto en los ámbitos de la gastronomía y el espectáculo, donde el chef cuenta con una extensa trayectoria.

Hasta el momento, ni la familia ni los representantes de Petersen han emitido un comunicado oficial, lo que ha generado mayor tensión y especulaciones sobre lo sucedido.

En su reporte, Iglesias enfatizó los riesgos de realizar actividades físicas extremas bajo los efectos de sustancias, señalando que lo que inició como una excursión recreativa pudo tener consecuencias fatales. El caso ha reabierto el debate público sobre el consumo de estupefacientes y la exposición de las figuras públicas.