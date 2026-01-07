Un momento de extrema tensión se vivió este lunes a bordo de un colectivo de la Red Tulum, cuando un menor que viajaba en la línea TEO 3, en la localidad de La Bebida, departamento Rivadavia, comenzó a sufrir convulsiones, generando preocupación entre los pasajeros.

Ante la gravedad de la situación, el conductor del interno tomó una decisión inmediata: interrumpir el recorrido habitual y desviarse de urgencia hacia el Hospital Marcial Quiroga, con el objetivo de que el chico recibiera atención médica lo más rápido posible.

Según informó el medio Ladiecinueve Rivadavia, la maniobra permitió que el menor fuera asistido de manera inmediata por el personal de salud, logrando su estabilización apenas ingresó al nosocomio.

El chofer, cuya identidad no fue dada a conocer, priorizó la emergencia sanitaria por sobre el cumplimiento estricto del servicio, asumiendo los posibles inconvenientes laborales que podría haberle generado la decisión.

La actitud del conductor no tardó en viralizarse en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron su nobleza, compromiso y humanidad, valorando que haya puesto la vida de un niño por encima de cualquier otra consideración.

El episodio volvió a poner en foco el rol clave de los trabajadores del transporte público ante situaciones inesperadas y la importancia de actuar con rapidez frente a emergencias médicas.