San Martín dio un paso firme en la Copa Argentina. Con autoridad, venció 2-0 a Deportivo Madryn en el estadio Eduardo Gallardón, en un partido que combinó paciencia, orden defensivo y contundencia en los momentos clave. El equipo de Ariel Martos golpeó en el inicio del segundo tiempo y lo sentenció en los minutos finales, construyendo una victoria que transmite confianza.

El quiebre llegó apenas iniciado el complemento. Dante Álvarez apareció para concretar la jugada y romper el cero en el marcador. El gol modificó el escenario: San Martín ganó tranquilidad, manejó mejor los tiempos y obligó a Madryn a adelantar líneas. Desde ese instante, el Verdinegro comenzó a jugar con la ansiedad del rival.

Con el 1-0, San Martín mostró su versión más sólida. Nicolás Pelaitay ordenó el mediocampo, Carlo Lattanzio aportó claridad en la circulación y Leonardo Monje ofreció movilidad para sostener los ataques. El equipo sanjuanino no se desordenó, evitó el golpe por golpe y administró la ventaja con criterio.

Deportivo Madryn intentó reaccionar con cambios y mayor presencia ofensiva. Generó aproximaciones, sobre todo a través de pelotas detenidas y centros cruzados, pero chocó contra una defensa firme. Emanuel Aguilera y Julián Marchio respondieron en los momentos de mayor exigencia, mientras que Maximiliano Velazco transmitió seguridad bajo los tres palos.

Cuando el partido entraba en su tramo final, San Martín encontró el golpe definitivo. Federico Murillo capitalizó una jugada precisa y amplió la diferencia tras una asistencia de Nazareno Funez. Fue el 2-0 que desató el alivio, apagó cualquier intento de reacción rival y selló el destino del encuentro.

Los minutos finales expusieron el carácter del Verdinegro. Hubo despejes oportunos, concentración defensiva y una sensación clara de control. Deportivo Madryn empujó, pero San Martín sostuvo la estructura, cerró espacios y no concedió fisuras.

Un triunfo que fortalece

Más allá del resultado, la victoria deja señales positivas. San Martín mostró equilibrio, supo cuándo acelerar y cuándo resistir. La eficacia en los momentos determinantes y la solidez colectiva marcaron la diferencia.

Con este triunfo, el Verdinegro avanza en la Copa Argentina y suma un envión anímico importante. El próximo rival será Platense.