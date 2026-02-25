El Departamento de Guerra de Estados Unidos oficializó a través de un comunicado, que la firma Top Aces Corp., de Mesa, Arizona, fue adjudicada con un contrato millonario por el cual establece que el Estado argentino pagará unos 33 millones de dólares para capacitar a “pilotos instructores de F-16, lo que permite a los pilotos de países socios alcanzar una capacidad operativa independiente fuera del territorio continental de EEUU”, según explica la información oficial.

Se trata de las unidades compradas a Dinamarca hace unos meses atrás. Esto ya se intuía porque fue el propio Manuel Adorni, por entonces vocero presidencial, dijo en abril de 2024 que llegaría un simulador al país para que los pilotos nacionales puedan tener entrenamiento para maniobrar dichas unidades áreas.

Además, el acuerdo publicado por el Departamento de Guerra, los 22 de los 33 millones de dólares en total se abonarán a Top Aces durante el 2026.

Se espera que la capacitación concluya el 30 de junio de 2029. Este contrato implica también ventas militares extranjeras a Argentina.

Fuentes oficiales indicaron que en los próximos días una delegación de instructores de Top Aces desembarcará en el Área de Material Río Cuarto, Córdoba, para iniciar el proceso de capacitación de los pilotos argentinos.

A poco de asumir, el 16 abril de 2024, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, firmó en Dinamarca el acuerdo para la adquisición de 24 aviones de combate F-16 de capacidad supersónica, que posibilitarán “garantizar el control del espacio aéreo argentino y tener respuesta inmediata ante cualquier amenaza”. A tono con su prédica habitual, subrayó que se trata de la “adquisición militar más importante de los últimos 50 años de historia argentina”.

Sin embargo, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, había anunciado que: “Nuestros aviones F-16 están siendo gradualmente eliminados en favor de los nuevos aviones de combate F-35. Dinamarca donó 19 aviones F-16 a Ucrania y el gobierno ha decidido vender 24 aviones de combate daneses F-16 a la Argentina”.

Cabe señalar que la decisión de Dinamarca se tomó en “estrecha coordinación” con el gobierno de Estados Unidos, que autorizó la venta de aviones de combate F-16 de producción estadounidense. El ahora diputado Petri había explicado durante el anuncio que “la empresa Terma Global brindará mejoras fundamentales en los sistemas de Guerra Electrónica, actualización de software y hardware, herramientas de planificación de misiones, equipos de apoyo en tierra y asistencia técnica”.

El F-16 es un modelo diseñado en la década de 1970, el cual estuvo en servicio operativo desde 1978. Según la información oficial, es reconocido por su agilidad y su facilidad a la hora de maniobrar, lo que lo convierte en una aeronave altamente efectiva en combate.

Dentro de los contratos del 24 de febrero de 2026, se incluyó un acuerdo de ventas militares extranjeras para que Argentina desarrolle capacidad operativa independiente en F-16 con entrenamiento local (web Departamento de Guerra de Estados Unidos).



La adjudicación de Top Aces para formación de instructores de F-16 es parte de los contratos oficiales del Departamento de Guerra, con ejecución en Argentina y fondos comprometidos por u$s22,8 millones este año (web del Departamento de Guerra de Estados Unidos).