El fin de semana largo de Carnaval 2026 marcó un récord turístico en el país y tuvo un fuerte impacto en la provincia de San Juan. De acuerdo al relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, viajaron 3 millones de turistas (un 7,2% más que el año pasado) con un impacto económico directo de $1.007.793 millones, es decir, más de un billón de pesos destinados a alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras.

En el caso de San Juan, el movimiento fue significativo: la ocupación hotelera rondó el 75% a nivel provincial, con picos del 100% en algunos departamentos. El calendario 2026 volvió a favorecer las escapadas cortas y los viajes espontáneos, especialmente hacia destinos alejados de los grandes centros urbanos.

Publicidad

Entre los puntos más demandados se destacó Valle Fértil, que alcanzó ocupación plena según estimaciones oficiales. Allí, una nueva fecha del Safari Tras las Sierras en su versión para autos se convirtió en uno de los principales atractivos, junto con ferias, actividades culturales y festejos de carnaval que dinamizaron la economía local.

También se registró una fuerte afluencia turística en Calingasta, Iglesia y Jáchal, departamentos que concentraron gran parte de la demanda.

Publicidad

Más turistas, pero menor gasto diario

En el análisis nacional, el gasto directo total creció un 6% a precios constantes frente al mismo fin de semana del año anterior. Sin embargo, el gasto diario promedio por turista fue de $111.605, lo que representó una caída del 7,7% también a precios constantes.

Aun así, el balance para San Juan fue positivo: el alto nivel de ocupación y la diversidad de propuestas consolidaron el movimiento turístico como un motor clave para las economías regionales durante el arranque del calendario 2026.