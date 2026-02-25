El establecimiento penitenciario local mantiene procedimientos específicos ante la detección de elementos prohibidos que intenten ingresar a la unidad, en el marco de los protocolos de seguridad vigentes. Las actuaciones se aplican cuando se logra constatar la presencia de objetos que buscan vulnerar los controles del establecimiento, con el objetivo de preservar el orden interno, garantizar la seguridad institucional y evitar situaciones que puedan afectar el normal funcionamiento de la unidad y la convivencia dentro del sistema.

El director del penal, Carlos Suárez, explicó a DIARIO HUARPE que cada situación detectada se encuadra dentro de un mecanismo previamente establecido y que se aplica de manera inmediata. “Cuando son elementos que se pueden comprobar que intentan vulnerar la seguridad del establecimiento o de la institución, se trabaja con un protocolo y se lleva a cabo un procedimiento en el cual, si se concreta donde se ha podido evidenciar algún elemento prohibido, sea un teléfono celular o estupefaciente, se actúa bajo un protocolo y ese es el procedimiento que se lleva a cabo”, indicó.

Publicidad

El funcionario detalló que el accionar varía según el tipo de elemento hallado y que cada caso es informado a las autoridades correspondientes para su intervención. “Si es por la parte de droga, se da a conocer a los juzgados intervinientes y se le da intervención a la Policía de Drogas Ilegales. Si es por teléfono, también se hace el mismo procedimiento: se secuestra y luego se informa la novedad”, señaló.

En cuanto a las modalidades más frecuentes, Suárez explicó que los intentos de ingreso se concentran en momentos puntuales del régimen penitenciario, instancias en las que se refuerzan los controles y las verificaciones. “Los intentos más frecuentes que hemos venido teniendo en estos últimos años fueron en la parte donde vienen los internos que retornan de permiso de ley o en algunos casos con la visita”, afirmó.

Publicidad

Para reforzar las medidas de prevención, desde la institución se trabaja con herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la detección y reducir los márgenes de evasión. “Se trabaja fuertemente con el sistema de tecnología de escáner de bolso y de persona”, sostuvo el director, al tiempo que señaló que estos dispositivos permiten identificar maniobras que buscan eludir los controles establecidos y vulnerar las medidas de seguridad.

Asimismo, indicó que en distintos procedimientos realizados durante los últimos años se logró impedir el ingreso de elementos no autorizados, lo que permitió fortalecer el esquema de control interno y evitar situaciones que pudieran generar riesgos dentro del establecimiento. “Se han llevado a cabo varios procedimientos en donde hemos podido lograr obstaculizar esas maniobras que han querido intentar vulnerar los controles de seguridad”, expresó.

Publicidad

Respecto del tipo de objetos detectados con mayor frecuencia, el titular del establecimiento señaló que existe una tendencia definida en los intentos de ingreso. “Comúnmente son los teléfonos celulares o estupefacientes”, concluyó, al remarcar que los controles se mantienen de manera permanente y forman parte de una política de seguridad sostenida dentro de la unidad.