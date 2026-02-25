Un accidente de relevancia se produjo este miércoles alrededor de las 10:30 sobre la Ruta 510, en el departamento de Valle Fértil, cuando un automóvil Volkswagen volcó tras perder el control.

Según fuentes policiales, el vehículo era conducido por una mujer de 57 años que, por causas que se investigan, realizó una mala maniobra al atravesar un badén, lo que provocó que terminara volcando a un costado de la ruta. De acuerdo a los primeros datos, el siniestro se produjo sin intervención de terceros.

Como acompañante viajaba su hija, de 19 años, quien sufrió la fractura en una de sus manos. En tanto, la conductora presentó escoriaciones de menor consideración.

Personas que transitaban por la zona fueron las primeras en asistir a las ocupantes del rodado. En un primer momento, ambas fueron trasladadas a la sala sanitaria de Chucuma y posteriormente derivadas al hospital departamental, donde permanecen en observación.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 12ª y de la UFI Delitos Especiales, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar con precisión las causas del accidente, que pudo haber tenido consecuencias de mayor gravedad.