Tres años de condena sin cárcel para la mujer que mató a su esposo a puñaladas

Esther del Valle Villalobos Rodríguez acordó una condena de tres años de prisión de ejecución condicional tras admitir haber causado la muerte de su expareja en un hecho ocurrido en el departamento Ullum. El entendimiento fue alcanzado mediante un procedimiento de juicio abreviado entre la defensa técnica, la Fiscalía y la imputada, y será analizado el próximo 4 de marzo por el juez interviniente, quien deberá resolver su homologación y el eventual cierre definitivo del proceso.

El fiscal de Cámara, Daniel Galvani, explicó a DIARIO HUARPE que la resolución fue el resultado del análisis del estado de la causa y de la evidencia reunida durante la investigación. “Se trató de un acuerdo alcanzado entre la defensa técnica y el Ministerio Público, luego de un proceso de diálogo y evaluación de las condiciones en las que se encontraba el expediente”, indicó el funcionario judicial.

El hecho ocurrió en la madrugada del 12 de diciembre de 2020 en una vivienda ubicada en Villa Santa Rosa. Según la reconstrucción judicial, Esther del Valle Villalobos Rodríguez atacó con un cuchillo a su expareja, Jorge Francisco Cortez, durante una discusión que se produjo en el interior del domicilio. “La calificación legal ya había sido definida al momento de la elevación a juicio, y a partir de allí se siguieron los plazos y procedimientos previstos por el Código Procesal”, precisó Galvani.

De acuerdo con la investigación, la pareja había regresado a la vivienda tras una salida con familiares. En ese contexto comenzaron reproches vinculados a celos, consumo de alcohol y conflictos previos, lo que derivó en una pelea. Durante el forcejeo, la mujer tomó un arma blanca y le asestó una puñalada debajo de la tetilla izquierda. Cortez fue trasladado a un hospital, donde falleció poco después como consecuencia de la herida punzante en el tórax.

El representante del Ministerio Público señaló que la propuesta de juicio abreviado fue presentada por la defensa en función de las condiciones del caso y del cuadro probatorio existente. “La defensa planteó esta alternativa considerando las circunstancias en las que se encontraba la causa y la evidencia reunida, lo que permitió arribar al acuerdo formalizado en audiencia”, explicó el fiscal.

En relación con el monto de la pena, Galvani confirmó que se fijó en tres años de prisión y que se solicitó su cumplimiento en forma condicional, lo que implica que la imputada no será alojada en un establecimiento penitenciario si el acuerdo es homologado. “El Ministerio Público no formuló objeciones a esa modalidad, quedando la decisión final sujeta al control de legalidad y razonabilidad que debe realizar el juez”, agregó.

El caso permaneció abierto durante casi seis años y generó un fuerte impacto en la comunidad de Ullum al momento del hecho. Si el acuerdo es convalidado en la audiencia prevista, el proceso quedará formalmente concluido, cerrando una investigación que atravesó todas las etapas procesales hasta arribar a esta instancia de resolución alternativa.