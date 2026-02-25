La situación del sector productivo y comercial en San Juan atraviesa un escenario de profunda incertidumbre, sobre todo en las pymes. En diálogo con DIARIO HUARPE, el titular de la CAME San Juan, Daniel Milla, advirtió que el principal inconveniente que arrastra la actividad desde hace un año y medio es la aguda caída en el consumo masivo. Según el dirigente, el año 2025 fue particularmente difícil, señalando a mayo de ese año como un "mes bisagra" debido a sus malos indicadores, una tendencia que no logró revertirse significativamente ni siquiera con el ligero incentivo de diciembre.

"La reactivación va a ser lenta y paulatina; mientras tanto, en esta espera la economía está estancada", sentenció Milla, quien observó que tras un enero que no cumplió las expectativas, febrero continúa mostrando una curva en decadencia. Para el referente de las medianas empresas, el mercado se encuentra en una etapa de ajuste donde el sector privado aguarda señales claras de reactivación que aún no logran "mover la aguja" del comercio local.

"El mayor problema que enfrentamos hoy en día, todo el sector, es la baja de venta y la baja de consumo de la masa que compra"alertó Milla.

Las estrategias

Ante este escenario recesivo, la estrategia de las pymes sanjuaninas se ha volcado a la profesionalización. Milla explicó que desde la Federación Económica se impulsan capacitaciones en marketing digital y estrategias de venta en redes para que el pequeño comerciante pueda competir con las grandes cadenas nacionales.

"Hay que instrumentar herramientas que por ahí no las teníamos en cuenta hasta hace unos años atrás; esto ha sido abrupto, entonces hay que adaptar y modificar" opinó el dirigente.

Otro punto señalado fue la sinergia y confianza que se ha generado entre empleados y propietarios para sostener las fuentes de trabajo en tiempos de crisis, un punto que para Milla resalta sobre el resto de otras provincias del país.

"Hoy en día la sinergia que se ha generado entre los empleados y los empresarios es una evolución que ha ido generando un acercamiento más" explicó. "Los comercios en general se constituyen como familia porque es gente de cercanía, gente que convive mucho tiempo. Se genera confianza... el empresario ha cuidado mucho a su empleada más allá de todo lo que se diga" analizó.

Bajo esta perspectiva, los comercios locales suelen constituirse como una verdadera familia debido a la cercanía y al extenso tiempo de convivencia entre sus miembros.

Expectativas en torno a la reforma laboral

Al ser consultado sobre la reforma laboral, el titular de CAME se mostró a favor de una actualización que permita modernizar el sistema, aunque subrayó la importancia de la prudencia social.

"Los derechos adquiridos no se pueden abolir; hay cuestiones que son muy sensibles y hay que tener cuidado con eso", advirtió.

No obstante, insistió en que tanto la reforma laboral como una impositiva son pedidos históricos del sector privado para enfrentar costos de servicios que hoy resultan "muy caros": "Hay un compendio que hay que tener en cuenta a la hora de poder reactivar la economía" resaltó.