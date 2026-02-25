El Ministerio de Educación puso en marcha la segunda edición del ciclo de formación docente en servicio “AI está la cuestión”, una propuesta centrada en la aplicación pedagógica de la inteligencia artificial en el aula. La iniciativa se desarrolla en el marco del Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”.

La apertura estuvo encabezada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, en el auditorio Eloy Camus, donde docentes de distintos niveles participaron de la primera jornada en doble turno.

Formación con mirada pedagógica

Según explicaron desde la cartera educativa, el objetivo es acompañar a los docentes en la integración de herramientas digitales desde una perspectiva crítica, contextualizada y significativa.

“Este ciclo de formación, que se extenderá durante todo el año, apunta a fortalecer las competencias digitales y promover el uso responsable de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo en el trabajo docente. La IA no reemplazará nunca el rol fundamental del docente en el aula, pero debemos aprender a utilizarla pedagógicamente”, expresó Fuentes.

El ciclo cuenta con resolución ministerial y contempla cambio de tareas para los participantes.

Alcance en todos los niveles

En esta etapa, la capacitación está destinada a docentes de Nivel Inicial, Primario, Educación de Adultos Primaria y maestros de especialidades. El viernes continuará con profesores de Nivel Secundario y Superior, además de estudiantes avanzados de formación docente.

Entre los ejes abordados se destacan:

La IA como herramienta para acompañar aprendizajes sin reemplazar el juego en la infancia.

Lectura y escritura en entornos digitales.

Desarrollo del pensamiento crítico desde edades tempranas.

Lineamientos para el uso responsable de herramientas digitales.

Diseño de modelos de clase que integren inteligencia artificial de manera didáctica.

Más de 2.000 docentes capacitados

Durante 2025, más de 2.000 docentes de todos los niveles y modalidades participaron de esta línea de formación, alcanzando a 370 instituciones educativas de la provincia.

Además, se realizó el Primer Congreso Provincial sobre IA aplicada a la Educación, un evento que consolidó la incorporación de esta temática en la agenda pedagógica sanjuanina.

Desde el Ministerio destacaron que la apuesta apunta a consolidar una educación que combine innovación tecnológica con el rol central del docente, promoviendo herramientas que fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje sin perder el eje humano en el aula.