En un operativo coordinado por la Brigada de Investigaciones Este, y con colaboración de las Comisarías 9° y 37°, fueron detenidos dos hombres en el barrio Nikisanga, en el departamento de Caucete, en el marco de una causa por hurto.

Los aprehendidos fueron identificados como Tejada, de 29 años, y Méndez, de 19, quienes quedaron vinculados a una investigación por el delito de “Hurto”, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo del fiscal Cristian Gerarduzzi.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el 20 de febrero de 2026 en el interior del barrio Felipe Cobas, donde se denunció la sustracción de varios objetos.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron un televisor de 43 pulgadas marca RCA color negro, un teléfono celular Motorola modelo G30 y otros efectos que fueron reconocidos por la damnificada. Además, en el procedimiento se incautó una bicicleta rodado 29 color negra y una netbook, elementos que estarían vinculados a otro ilícito registrado en el Loteo San Nicolás.

Tanto los detenidos como los objetos secuestrados fueron puestos a disposición de la UFI interviniente, que continuará con las medidas procesales correspondientes para avanzar en la causa.