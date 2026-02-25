Efectivos de la Comisaría 24° lograron esclarecer un robo ocurrido en el taller mecánico “Tato Racing”, ubicado sobre Avenida España (sur), en el departamento de Rawson. Delincuentes habían sustraído herramientas de trabajo y una motocicleta Corven 110 cc color rojo que se encontraba en reparación y pertenecía a un cliente del local.

La moto robada pertenecía a un cliente del taller robado. (Foto gentileza Policía de San Juan)

La pesquisa fue coordinada por la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad. A partir de tareas de inteligencia y averiguaciones, los investigadores determinaron que el rodado estaba en poder de un conocido delincuente del Barrio Alvear, de apellido Peñaloza, con antecedentes en la zona.

Con esa información, la Policía montó un operativo de vigilancia que permitió interceptar a dos sujetos (uno de ellos hermano del sospechoso señalado) cuando intentaban comercializar los elementos robados.

Los detenidos fueron sorprendidos mientras trasladaban la motocicleta sustraída junto a varias herramientas del taller: un taladro marca Skill, una amoladora marca Wold y distintas llaves fijas.

Como resultado del procedimiento, los efectivos recuperaron la totalidad de los efectos denunciados y secuestraron la motocicleta robada.

Los dos sujetos quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Justicia provincial, acusados por el delito de robo.