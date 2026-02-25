Marzo será un mes de fuerte agenda internacional para el gobernador Marcelo Orrego. El mandatario iniciará el tercer mes del año participando de la feria minera PDAC en Toronto, Canadá, y luego viajará a Estados Unidos para sumarse a la comitiva presidencial encabezada por Javier Milei en el marco de la Argentina Week en Nueva York.

La convocatoria fue realizada por el Gobierno nacional a varios mandatarios provinciales con perfil productivo y exportador. La Argentina Week se desarrollará del 9 al 12 de marzo y reunirá a gobernadores, funcionarios nacionales, emprendedores y CEOs de compañías globales, con el objetivo de posicionar al país como destino de inversiones.

Orrego será uno de los primeros en arribar a Nueva York, ya que las actividades comenzarán el 9 de marzo, apenas una semana después de la PDAC, el principal encuentro minero del mundo que congrega a más de 27.000 asistentes de 127 países. Para San Juan, con fuerte impronta minera, la doble presencia internacional refuerza la estrategia de captar capitales y consolidar proyectos en marcha.

Además del sanjuanino, fueron invitados por la Casa Rosada los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta), todos con economías vinculadas a minería, energía o recursos estratégicos.

La Argentina Week contará con la presencia de más de 30 CEOs y ejecutivos del sistema financiero internacional, entre ellos representantes de JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, AmCham y el US Argentina Business Council.

El programa se iniciará en el Consulado Argentino en Nueva York con la bienvenida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Luego, en la torre de JPMorgan, el CEO Jamie Dimon presentará a Milei como orador principal. La agenda incluye paneles sobre inversión estratégica, geopolítica y mercados de capitales, con exposiciones de funcionarios nacionales y referentes internacionales. El cierre será en Microsoft Times Square con la entrega de reconocimientos “RIGI Champions”.

Para Orrego, la participación en la gira representa una oportunidad de posicionar a San Juan en la vidriera global y fortalecer la agenda minera y productiva de la provincia en uno de los principales centros financieros del mundo.