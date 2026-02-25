La minería volvió a consolidarse como el motor excluyente de la economía sanjuanina. De acuerdo con los últimos reportes oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación, durante enero la provincia exportó US$ 232 millones en minerales, lo que representa casi un 30% más que en el mismo mes de 2025.

El desempeño local no fue un dato aislado. Sumando el aporte sanjuanino, a nivel nacional el sector alcanzó exportaciones por US$ 812 millones en enero, cuando en 2025 el registro había sido de US$446 millones. El salto refleja un escenario internacional favorable, pero también una consolidación operativa de los principales distritos mineros del país.

Publicidad

En el caso puntual de San Juan, la industria aumentó levemente su participación en el total de exportaciones provinciales. Mientras que en enero de 2025 la minería representó el 94,3% de las ventas al exterior (con US$ 180 millones), en el mismo mes de 2026 trepó al 94,9%, ratificando el peso estructural del sector en la matriz productiva local.

El oro continúa siendo el gran protagonista. En enero de 2026 explicó el 99,4% de las exportaciones mineras provinciales. A nivel nacional, este metal generó US$ 581 millones solo en el primer mes del año, con un incremento interanual del 70,6%, apalancado por precios internacionales en niveles históricamente altos.

Publicidad

En ese contexto, proyectos emblemáticos como Veladero resultan determinantes. La continuidad operativa y las proyecciones de expansión permitieron sostener el volumen exportador, mientras que la infraestructura logística provincial facilitó despachos fluidos hacia mercados estratégicos como Suiza e India, garantizando el ingreso de divisas en un momento clave para la macroeconomía argentina.

Más allá del oro, San Juan continúa diversificando su perfil minero a través de la industria de las cales. Si bien su peso monetario es menor respecto de los metales preciosos, se posiciona como el segundo producto en relevancia provincial y resulta fundamental para abastecer mercados regionales, particularmente el chileno, fortaleciendo los vínculos comerciales dentro del Mercosur.

Publicidad

El informe de enero también subraya un impacto estructural en empleo e inversión. San Juan se mantiene entre las jurisdicciones con salarios mineros que superan en más de tres veces el promedio del sector privado registrado. Ese diferencial se traduce en un efecto directo en departamentos como Iglesia, Jáchal y Calingasta, donde la actividad extractiva constituye el principal motor económico.

Con este arranque de año, la minería no solo consolida su liderazgo en la provincia, sino que vuelve a posicionar a San Juan como actor central en el ingreso de divisas del país.