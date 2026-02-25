La empresa Emicar informó en las últimas horas hubo un aumento del 46% en los valores para gestionar las distintas licencias de conducir en San Juan. La actualización se produjo tras un año en el que los precios permanecieron sin cambios y alcanza de manera uniforme a todas las categorías.

En el caso de las licencias comunes, los nuevos valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Publicidad

Hasta 65 años: de $22.000 pasó a $38.000.

Desde 66 años en adelante: de $15.000 a $22.000.

Renovación hasta 65 años: de $26.000 a $38.000.

Renovación desde 66 años: de $15.000 a $22.000.

También impacta en licencias profesionales

El incremento también alcanza a quienes tramitan licencias profesionales:

Nueva: de $32.000 a $47.000.

Renovación hasta los 70 años: de $32.000 a $47.000.

Renovación desde los 70 años en adelante: de $27.000 a $38.000.

La actualización ya se encuentra vigente y representa un nuevo ajuste en uno de los trámites obligatorios para circular, tanto para conductores particulares como para trabajadores del transporte en la provincia.