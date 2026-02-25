Provinciales > Actualización
Emicar aumentó un 46% los valores de las licencias en San Juan
POR REDACCIÓN
La empresa Emicar informó en las últimas horas hubo un aumento del 46% en los valores para gestionar las distintas licencias de conducir en San Juan. La actualización se produjo tras un año en el que los precios permanecieron sin cambios y alcanza de manera uniforme a todas las categorías.
En el caso de las licencias comunes, los nuevos valores quedaron establecidos de la siguiente manera:
Hasta 65 años: de $22.000 pasó a $38.000.
Desde 66 años en adelante: de $15.000 a $22.000.
Renovación hasta 65 años: de $26.000 a $38.000.
Renovación desde 66 años: de $15.000 a $22.000.
También impacta en licencias profesionales
El incremento también alcanza a quienes tramitan licencias profesionales:
Nueva: de $32.000 a $47.000.
Renovación hasta los 70 años: de $32.000 a $47.000.
Renovación desde los 70 años en adelante: de $27.000 a $38.000.
La actualización ya se encuentra vigente y representa un nuevo ajuste en uno de los trámites obligatorios para circular, tanto para conductores particulares como para trabajadores del transporte en la provincia.