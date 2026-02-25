Publicidad
Provinciales > Actualización

Emicar aumentó un 46% los valores de las licencias en San Juan

La empresa Emicar actualizó los valores luego de un año sin modificaciones. El incremento impacta tanto en licencias comunes como profesionales.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Luego de un año, aumentó el valor de las distintas licencias de conducir. (Archivo)

La empresa Emicar informó en las últimas horas hubo un aumento del 46% en los valores para gestionar las distintas licencias de conducir en San Juan. La actualización se produjo tras un año en el que los precios permanecieron sin cambios y alcanza de manera uniforme a todas las categorías.

En el caso de las licencias comunes, los nuevos valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Hasta 65 años: de $22.000 pasó a $38.000.

  • Desde 66 años en adelante: de $15.000 a $22.000.

  • Renovación hasta 65 años: de $26.000 a $38.000.

  • Renovación desde 66 años: de $15.000 a $22.000.

También impacta en licencias profesionales

El incremento también alcanza a quienes tramitan licencias profesionales:

  • Nueva: de $32.000 a $47.000.

  • Renovación hasta los 70 años: de $32.000 a $47.000.

  • Renovación desde los 70 años en adelante: de $27.000 a $38.000.

La actualización ya se encuentra vigente y representa un nuevo ajuste en uno de los trámites obligatorios para circular, tanto para conductores particulares como para trabajadores del transporte en la provincia.

