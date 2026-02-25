La Corte de Justicia de San Juan renovará su conducción este lunes 2 de marzo, en cumplimiento del mecanismo de rotación previsto por la normativa vigente. A partir del primer día hábil del tercer mes del año, el máximo tribunal cambia su presidencia y, según la línea ya establecida, asumirá el ministro Daniel Olivares Yapur.

El acto formal se realizará en el Sirio Libanes y marcará el cierre de la gestión de Adriana Garcia Nieto, quien dejará la presidencia tras el período correspondiente.

La ceremonia contará con invitaciones formales al gobernador Marcelo Orrego, al vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Fabian Martin, así como a autoridades del Poder Ejecutivo provincial y representantes institucionales.

Además, estarán presentes los ministros del máximo tribunal: Guillermo De Sanctis, Juan Jose Victoria y Marcelo Lima, junto a otras autoridades del Poder Judicial local.

Durante el acto, García Nieto brindará su discurso de despedida y realizará el tradicional balance de gestión, instancia en la que se repasan los principales hitos administrativos, institucionales y jurisdiccionales del período que concluye. Posteriormente, Olivares Yapur prestará juramento y ofrecerá su mensaje institucional ya en carácter de presidente.

La presidencia de la Corte de Justicia tiene un rol clave no solo en la conducción administrativa del Poder Judicial, sino también en la representación institucional ante los otros poderes del Estado. En ese sentido, el recambio se produce en un contexto de fuerte actividad judicial y debates estructurales vinculados a la modernización del servicio de justicia.

Con esta transición, el máximo tribunal provincial cumple con el esquema de alternancia interna que garantiza la rotación en la conducción y consolida la institucionalidad del órgano judicial más importante de San Juan.