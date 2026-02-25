La conducción de la Confederacion General del Trabajo (CGT) resolvió no avanzar con un nuevo paro general y, en cambio, apostar a la vía judicial frente a la reforma laboral que el Senado votará este viernes. La decisión se tomó este miércoles durante una reunión de mesa chica realizada en la sede de UPCN.

Según informó la central obrera, en caso de que la Cámara alta apruebe el proyecto, se presentará una acción por inconstitucionalidad al considerar que la iniciativa contiene artículos que vulneran derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional y en convenios internacionales.

Publicidad

Además, la CGT convocó a una movilización el próximo lunes hacia Plaza Lavalle, frente a los tribunales, para acompañar la presentación formal ante la Justicia y visibilizar el rechazo sindical.

El triunviro Jorge Sola explicó que la decisión apunta a “sustentar el análisis legal que se viene haciendo” y avanzar con la impugnación del texto por la vía institucional. La postura implica un giro respecto de los sectores gremiales que reclamaban una medida de fuerza inmediata.

Publicidad

En las horas previas, sindicatos nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos habían definido una huelga de 36 horas, presionando para que la CGT convocara a un paro general. Sin embargo, la conducción cegetista desestimó esa posibilidad y optó por trasladar el conflicto al terreno judicial, sin abandonar la presión callejera.

El encuentro contó con la participación de los triunviros Cristian Jeronimo y Octavio Arguello, y tuvo como anfitrión al titular de UPCN, Andres Rodriguez.

Publicidad

Con esta resolución, la CGT busca marcar una estrategia dual: evitar el desgaste de una huelga general en un contexto económico complejo, pero al mismo tiempo sostener la confrontación mediante la judicialización y la movilización pública. La pulseada por la reforma laboral, así, podría trasladarse de lleno a los tribunales si el Senado convierte en ley el proyecto impulsado por el oficialismo.