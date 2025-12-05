Los accidentes cerebrovasculares continúan siendo una de las principales causas de discapacidad y mortalidad a nivel mundial, una problemática que volvió al centro de la escena tras los casos recientes de Donald Glover, Hailey Bieber y Jamie Foxx. Frente a este panorama, el neurólogo Gurutz Linazasoro, del Hospital Policlínica Gipuzkoa, alertó en declaraciones a Hello Magazine sobre cinco síntomas que requieren atención médica urgente y que nunca deben ser ignorados.

El especialista explicó que un ACV ocurre cuando un vaso sanguíneo del cerebro se bloquea o se rompe, interrumpiendo el flujo de sangre y provocando daño cerebral. La hipertensión arterial es la causa más común, aunque también influyen traumatismos, envejecimiento, malformaciones arteriovenosas y trastornos de coagulación. Coincidiendo con Harvard Health Publishing, Linazasoro recordó que se trata siempre de una emergencia.

Entre los signos de alerta, enumeró dolor de cabeza repentino e intenso, dificultades para hablar o comprender, debilidad o parálisis en un lado del cuerpo, pérdida de equilibrio o coordinación, y entumecimiento o hormigueo en zonas específicas. Cualquiera de estos síntomas exige acudir de inmediato a un centro de salud, ya que la rapidez es determinante para minimizar secuelas.

Las consecuencias de un ACV pueden incluir parálisis, afasia, problemas cognitivos, alteraciones de memoria, pérdida de sensibilidad, dificultades visuales y dolor crónico. La recuperación suele ser prolongada y requiere rehabilitación física y cognitiva con equipos multidisciplinarios.

El tratamiento varía según el tipo y la gravedad del evento: desde neurocirugía para drenar hematomas hasta embolización para detener sangrados o intervenciones para tratar complicaciones asociadas. Tanto Linazasoro como Harvard Health remarcan la importancia del diagnóstico temprano mediante tomografía o resonancia magnética.

La prevención continúa siendo la herramienta más eficaz. El especialista destacó la necesidad de controlar la presión arterial, evitar el tabaco, mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio y realizar chequeos periódicos, medidas claves para reducir la incidencia de accidentes cerebrovasculares.