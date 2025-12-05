La Selección argentina conocerá este viernes a sus rivales del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El sorteo se realizará a las 14 (hora argentina) en el Centro John F. Kennedy de Washington, y será el puntapié inicial del torneo que por primera vez tendrá 48 equipos y 104 partidos.

La ceremonia será transmitida por Telefe en TV abierta y por DSports para quienes cuenten con DirecTV. Un día después del sorteo, la FIFA publicará el calendario oficial con sedes y horarios de cada encuentro, definidos en función de los husos horarios más convenientes para los seleccionados.

Argentina, campeona del mundo y dirigida por Lionel Scaloni, será una de las 12 cabezas de serie del Bombo 1. El equipo buscará convertirse en el tercero en la historia en lograr el bicampeonato consecutivo, algo que solo alcanzaron Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962).

El formato del certamen incluirá 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Avanzarán a los 16avos de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros. Entre los bombos se distribuirán equipos de Europa, Sudamérica, África, Asia, Concacaf y Oceanía, con la regla de evitar que dos países de la misma confederación coincidan en un grupo, salvo en el caso de la UEFA, que podrá tener hasta dos selecciones en una misma zona.

Estados Unidos, Canadá y México ya tienen grupo asignado como anfitriones del torneo. El resto de las posiciones serán determinadas por un patrón preestablecido de la FIFA. Además, los cuatro mejores ubicados en el ranking (Argentina, España, Francia e Inglaterra) serán distribuidos de modo que no se crucen entre sí antes de semifinales, siempre que ganen sus grupos.

La ceremonia contará con presencia deportiva y musical de renombre mundial, con figuras como Tom Brady, Shaquille O’Neal, Wayne Gretzky y Aaron Judge, y actuaciones de Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Village People. El evento será conducido por Heidi Klum, Kevin Hart y Danny Ramirez.

Con el sorteo, la Selección iniciará formalmente el camino hacia un Mundial que promete ser el más extenso, competitivo y mediático de la historia.