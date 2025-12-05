La Municipalidad de la Capìtal comunicó cómo funcionarán los servicios municipales durante el feriado del lunes 8 de diciembre. La medida busca garantizar la continuidad de las prestaciones esenciales y brindar información clara a los vecinos sobre los servicios disponibles durante la jornada.

El servicio de residuos domiciliarios mantendrá su actividad habitual, por lo que los vecinos deberán sacar la basura según el cronograma regular. De igual forma, el Servicio de Emergencia Municipal (SEM) permanecerá operativo, asegurando atención inmediata ante cualquier situación que lo requiera.

Publicidad

Por su parte, el servicio fúnebre funcionará con normalidad, mientras que el cementerio abrirá sus puertas de 8:00 a 19:00 para que los vecinos puedan asistir con tranquilidad. La Feria y el Mercado de Abasto, en tanto, permanecerán cerrados durante toda la jornada.

El programa ECO - SEM no tendrá actividad durante el feriado, y los monitores urbanos y la Playa de Remoción trabajarán con guardias mínimas para atender cualquier situación excepcional que se presente en la ciudad.

Publicidad

Desde la Municipalidad recordaron que los canales oficiales de comunicación permanecerán habilitados para consultas o urgencias, y se solicitó a los vecinos mantenerse informados sobre cualquier novedad a través de los medios oficiales.