Tras una pausa motivada por desafíos económicos y de infraestructura, el ciclismo de ruta volvió a las calles de San Juan. Darío Álvarez, de Gremios por el Deporte, ganó la carrera del Circuito de Santa Lucía, luego de no poder haberse consagrado en mucho tiempo. La carrera tuvo una duración de 3 horas 20 minutos 38 segundos y una extensión de 144 kilómetros en siete vueltas.

El podio lo completaron, en el segundo lugar, Leandro “Colo” Velardez (Municipalidad de Pocito) y en tercer lugar, Ángel Oropel (Chimbas Te Quiero).

La carrera de este domingo se disputó sobre un circuito que recorrió tradicionales barrios de Santa Lucía, entre ellos el San Lorenzo, las Colonias Richet y Zapata, Villa Don Arturo (Alto de Sierra); también los clubes López Peláez, Amancay y Atlético de la Juventud Alianza.

Darío Álvarez, el ganador, habló con Radio La Voz y dijo: “No se me venía dando el triunfo por desperfectos mecánicos y me da una motivación extra para lo que se viene en la temporada” y agregó: “Estoy fallando en lo que es el sprint y por eso no arriesgaba, pero hoy arriesgue y gané”.

En la llegada ocurrió una tremenda caída, en el embalaje cuando cerca de siete ciclistas sufrieron golpes a 300 metros de la llegada. Los ciclistas suelen correr en una velocidad que superan los 60 kilómetros por hora. Gerardo Tivanni de la Municipalidad de Pocito, se llevó la peor parte de este accidente, pero también cayeron: Leo Cobarrubia, Alán Ramírez y Rodrigo Roberto. En esta circunstancia de carrera, Tivanni fue atendido rápidamente por el móvil de la ambulancia, ya que presentaba un fuerte golpe en su muñeca izquierda. Alan Ramírez fue el primero que cayó y Rodrigo Roberto sufrió golpes y escoriaciones golpeado. Cabe destacar que todos los corredores que se involucraron en el accidente, no presentaron heridas de gravedad.

En este sentido, Gerardo Tivanni, habló en Radio La Voz sobre esta circunstancia en la carrera y explicó que: “En el embalaje se tocaron las ruedas, cosas de la carrera, nos chocamos y nos fuimos al piso. Ahora me voy al ver la muñeca que no la puedo mover y esperemos que no sea nada”.