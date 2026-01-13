El Ministerio de Educación abrirá desde el próximo 20 de enero las inscripciones al Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito, una propuesta destinada a estudiantes de nivel secundario que necesitan acompañamiento en sus aprendizajes y refuerzo de contenidos. La convocatoria permanecerá abierta hasta completar el cupo disponible.

El trámite de inscripción se realizará de manera presencial, de lunes a viernes de 8.30 a 12.30, en el edificio del Ministerio de Educación, ubicado en la intersección de calles Las Heras y Alberdi, en Capital. Para formalizar el registro, las familias deberán presentar fotocopia del DNI del estudiante y del progenitor o tutor, junto con la fotocopia de la partida de nacimiento del alumno.

Las clases de apoyo escolar comenzarán el 2 de febrero y se dictarán de forma gratuita en distintas sedes departamentales, con el objetivo de facilitar el acceso a estudiantes de toda la provincia. El programa se enmarca dentro del Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, que busca acompañar las trayectorias escolares, fortalecer los aprendizajes y generar mejores condiciones educativas de cara a las mesas de exámenes previas al inicio del ciclo lectivo 2026.

Al respecto, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, subrayó la importancia de la iniciativa y remarcó su impacto social. “Este programa no sólo apunta a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, sino también a brindar un respaldo concreto a las familias sanjuaninas, especialmente a aquellas que no pueden afrontar el costo de clases particulares”, señaló. En ese sentido, destacó que la propuesta garantiza igualdad de oportunidades y refuerza el compromiso del Estado con la educación pública y la inclusión educativa.