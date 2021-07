Claves en decoración Montessori para niños más independientes

Para que un espacio siga la línea Montessori es importante que los diseñemos y decoremos de manera adecuada para fomentar el aprendizaje y creatividad sin la necesidad de que los niños estén asistidos por adultos. Son espacios que estimulan su imaginación, basados en principios básicos de simplicidad, orden, autonomía, libertad y accesibilidad.

En esta nota hablamos con Teresa Arias de Cielo, espacio Montessori, donde cuenta las claves deco para que los más chicos puedan crecer siendo más independientes y creativos.

Lo primero que inspira un diseño es la paleta de colores, ¿En qué colores debemos utilizar si queremos un espacio Montessori?

El método Montessori busca favorecer la tranquilidad, por este motivo es que se recomienda no colocar colores fuertes ni muy vibrantes, en cambio propone utilizar colores suaves, como el blanco, madera y los colores pasteles. Esto hace que no impacte a la vista, sino que relaje. Son colores claros, que no tienen potencia, aunque no deja de haber color en el ambiente.



En cielo encontrarás paletas de colores pasteles y proponemos combinaciones en la misma gama o armonizando los colores cálidos con los fríos.

Proponemos vinilos decorativos de base mate con formas como círculos, triángulos, arcoíris y nubes.

¿Qué tipo de mobiliario es el indicado y por qué?

El concepto de Montessori es poner al alcance del niño los elementos, es común cuando se realiza el interior de un cuarto de los chicos que se piense en las dimensiones del adulto y no en el alcance del usuario principal que será nuestro pequeño/a. El objetivo es darle a los pequeños independencia, libertad, y orden.



• Gimnasio: es el primer mobiliario importante Montessori, que consiste en una barra elevada de dónde cuelgan diferentes juguetes que estimulan al bebé, tanto con sonidos como con texturas. Es muy importante que los elementos sean de materiales nobles para que pueda el bebé captar las diferentes sensaciones de la tela, la madera, el metal sus diferentes sonidos y temperaturas, y no de plástico con colores y ruidos estridentes que altera al bebé inquietándolo. Lo que se busca es abrir su percepción para dar paso a la imaginación, siempre motivando a la reflexión y tranquilidad.

• Percheros a su altura. Le daremos al/la pequeño/a la posibilidad de elegir cómo vestirse, elegir el color que considere que le queda mejor hoy, hará que pueda sentirse seguro y reforzará su identidad.

• Estantes con juguetes al alcance: no podemos llenar de juguetes, sino tener pocos para que pueda elegir y recordar de dónde lo sacó para volver a ponerlo, de esta manera incentivamos el orden de manera intuitiva.

• Área de lectura: Coloca repisas al alcance del niño para incentivar la lectura y que pueda elegir sin problemas, es importante también que tenga un silloncito o puff para que pueda sentarse a leer cómodamente.

• Mesita y silla como escritorio: Es importante darle a cada función un lugar para que el bebé/niño pueda desarrollar sus actividades sin la necesidad de estar dependiendo de los adultos.

• Vanitory: Si pensamos en autonomía, recordemos que los niños también tienen sus necesidades de aseo y si bien no lo harán perfectos si lo hacen solos, peor es que coman sin lavarse las manos o vayan a la cama sin lavarse los dientes por estar dependiendo de un adulto. Para esto es importante podamos tener un pequeño mueble para cubrir esta necesidad.

• Todos estos muebles deben ir creciendo en consonancia con el niño, hay muchos mobiliarios que ya vienen pensados para ser utilizados en diferentes alturas, lo que nos ahorra tener que cambiarlos.

Algo llamativo de los diseños Montessori son tres elementos muy pocos usados comúnmente: la cama al ras del suelo, los espejos a su altura y las alfombras, ¿Qué rol cumplen dentro de método?

El mobiliario o ideas muy sencillas ayudan a crear un ambiente donde el niño se siente libre, cómodo y seguro:

Cama al ras del piso: La idea es que el niño adquiera una autonomía de su sueño, esto quiere decir que podrá decidir cuándo ir a dormir y cuando levantarse, sin correr riesgos de caerse ni depender de sus padres para ir a dormir.

No es casualidad que este tipo de camas presenten una especie de casita o techito, ya que esto hace que el niño se sienta más contenido ya que al estar al ras del suelo el techo está mucho más alto. Los niños ven las escalas de los espacios desde su proporción corporal, al igual que nosotros.

Alfombras: Nos ayuda a mantener la habitación caliente y que el niño no camine o gatee en el suelo frio. También pueden utilizarse las alfombras de goma eva. Nos permiten además dar más seguridad en sus primeros pasos.

Espejo: Desde bebés es importante que ellos vayan reconociendo su cuerpo y sus movimientos, además los ayudará a crear en su mente su propia imagen lo que les dará más seguridad y refuerzo a su identidad. Como todos los elementos antes nombrados, importante que esté a su altura, y por seguridad podemos pegarlo con silicona neutra a la pared intentando dejar la menor cantidad de aire por detrás y colocarle un papel vinilo para evitar salgan astillas en el caso de roturas, con esto el riesgo de lesiones es mínimo, casi nulo, lo que nos deja tranquilos esperando conocer los nuevos movimientos de nuestro niño/a.



Cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los más pequeños, invitamos a pasar por el local de Cielo, donde encontrarán todo lo necesario para lograr que nuestros niños sean más independientes.