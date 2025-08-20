Un electricista, cuyo nombre se preserva por razones de seguridad, se convirtió en el héroe anónimo del día tras reducir a uno de los tres individuos que perpetraron un violento asalto a mano armada en una estación de servicio ubicada en la intersección de Benavides y Callejón Ullum. El hecho ocurrió entre el 5.30 y las 6 de la mañana de este miércoles cuando los testigos circulaban por la zona tras asistir a un cumpleaños.

"Veníamos pasando con un amigo justamente por Benavides y vimos el asalto. Nos llamó la atención que tres individuos salían corriendo de la estación y el empleado nos pedía auxilio a gritos", relató el electricista, cuya identidad se mantiene en reserva. "Inmediatamente nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y salimos en persecución. Los sujetos se dividieron y nosotros seguimos al que llevaba lo sustraído", agregó.

Durante la persecución, los dos civiles lograron reducir al sospechoso a la entrada del barrio Rivadavia del Norte, donde descubrieron que portaba un arma reglamentaria de la policía. "Al reducirlo vimos que tenía un arma reglamentaria de la policía. Mantuvimos el control hasta que llegó el personal de la Comisaría 23ª, quienes se hicieron cargo de la situación", explicó el testigo.

El héroe anónimo describió la grave situación que encontraron en el lugar: "A uno de los muchachos de la estación, una persona mayor de edad, tenía todo el rostro con sangre y un corte muy grande. Fue impactante ver las consecuencias de la agresión". Aunque el individuo capturado portaba el arma, el dinero robado no fue encontrado en su poder, lo que sugiere que habría sido repartido entre sus cómplices, quienes lograron huir inicialmente pero posteriormente fueron aprehendidos por las fuerzas de seguridad.

El electricista destacó que actuaron por instinto solidario: "Soy electricista, veníamos de un cumpleaños y mi amigo me llevaba a mi domicilio cuando justo vimos lo que estaba pasando. En ese momento, solo pensamos en ayudar".