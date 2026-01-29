Claves para evitar la hinchazón abdominal durante los días de calor

La llegada del verano suele traer consigo sensaciones de pesadez, abdomen inflamado y falta de energía debido al impacto del calor y los cambios en la rutina. Según especialistas, “sentirse hinchada en verano es común, pero no inevitable”, por lo que es posible atravesar las altas temperaturas con mayor bienestar mediante cambios sostenidos.

La hidratación es el primer paso fundamental, recomendándose beber pequeños sorbos de agua durante todo el día en lugar de grandes cantidades de golpe, además de evitar gaseosas o bebidas azucaradas.

Publicidad

Respecto a la alimentación, la premisa es clara: “no se trata de hacer dietas estrictas, sino de elegir mejor”. Se deben priorizar preparaciones frescas y livianas como ensaladas completas o vegetales a la plancha, comiendo siempre de forma pausada.

Es clave reducir la sal y los ultraprocesados para evitar la retención de líquidos, optando por condimentar con hierbas o limón e incorporar frutas como ananá, papaya o kiwi, además de yogur y verduras cocidas suaves.

Publicidad

Finalmente, el movimiento diario como caminar o nadar resulta un aliado contra la inflamación al activar la circulación. El descanso también es determinante, ya que dormir mal altera el sistema digestivo. Como cierre, se sugiere que cada persona aprenda a escuchar a su propio cuerpo para ajustar hábitos sin culpas, entendiendo que el objetivo final es “menos reglas, más bienestar”.