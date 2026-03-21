La crema Bariloche es uno de los rellenos más clásicos y elegidos de la pastelería argentina, gracias a su combinación de dulce de leche y chocolate, que logra un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo intenso. Ideal para tortas, bizcochuelos y postres, se convirtió en un infaltable en cumpleaños y celebraciones.

Aunque su nombre remite a San Carlos de Bariloche, esta preparación se extendió a todo el país y hoy es una de las opciones más populares por su sabor potente, su textura cremosa y su versatilidad.

Una de sus principales ventajas es que no requiere técnicas complejas ni demasiados ingredientes, lo que permite prepararla fácilmente en casa, incluso sin experiencia previa en repostería.

Entre las razones de su éxito, se destacan su sabor intenso y equilibrado entre lo dulce y lo amargo, su textura firme pero cremosa —ideal para rellenar capas de torta— y su versatilidad, ya que también puede utilizarse como cobertura.

Ingredientes:

400 g de dulce de leche

200 g de chocolate amargo o semiamargo

200 ml de crema de leche

2 cucharadas de azúcar (opcional)

Paso a paso

Primero, derretir el chocolate a baño María o en microondas en intervalos cortos, mezclando hasta obtener una textura lisa. Luego, batir la crema de leche (con azúcar, si se desea) hasta que esté apenas montada, sin llegar a punto firme.

A continuación, incorporar el dulce de leche a la crema con movimientos suaves hasta lograr una mezcla homogénea. Por último, sumar el chocolate derretido e integrar bien hasta obtener una crema uniforme y sedosa.

Para que la preparación tome cuerpo, se recomienda dejarla reposar unos minutos a temperatura ambiente y luego llevarla a la heladera durante al menos una hora. Si se busca una consistencia más firme, se puede refrigerar por más tiempo.

De esta manera, la crema Bariloche queda lista para usar como relleno o cobertura, manteniendo su textura perfecta y su sabor característico.