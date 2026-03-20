Una torta de ricota sin azúcar, baja en calorías y lista en apenas 3 minutos se convirtió en una de las recetas más prácticas para quienes buscan algo dulce, rápido y saludable. La propuesta, en formato individual, permite resolver un antojo sin complicaciones y con ingredientes simples.

La preparación requiere apenas 100 gramos de ricota magra, un huevo, una cucharada de edulcorante, esencia de vainilla y una cucharada de maicena o harina de avena para darle consistencia. Todo se mezcla hasta lograr una textura homogénea y sin grumos.

Una vez lista la mezcla, se coloca en un recipiente apto y se cocina en microondas durante 3 a 4 minutos. También puede hacerse en sartén tapada a fuego bajo, aunque el tiempo se extiende a unos 10 minutos.

El resultado es una torta liviana que aporta entre 180 y 220 calorías en total, gracias a la ausencia de azúcar y al uso de ricota descremada, lo que la convierte en una opción equilibrada para el día a día.

Además, la receta admite variantes para sumar sabor sin perder su perfil saludable: se le puede agregar canela, ralladura de limón o cacao amargo.

Entre sus ventajas principales se destacan la rapidez, la porción controlada, que ayuda a evitar excesos, y el aporte de proteínas de la ricota, lo que la posiciona como una alternativa más nutritiva frente a otros postres tradicionales.

Así, en pocos minutos y sin necesidad de horno, esta preparación demuestra que es posible disfrutar de algo dulce, casero y saludable con el mínimo esfuerzo.