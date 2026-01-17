El volcán de chocolate es uno de los postres más atractivos para quienes buscan un final dulce y sofisticado. Su secreto está en la cocción precisa: un minuto de más o de menos puede transformar su centro líquido en algo sólido o su exterior en una mezcla insuficiente. La base de la receta es un chocolate de buena calidad, preferentemente amargo o semi amargo, acompañado de huevos frescos, manteca real, azúcar y una pequeña cantidad de harina.

Para lograr un resultado profesional en casa, se recomienda utilizar moldes pequeños, engrasarlos correctamente y, opcionalmente, colocar un pedacito extra de chocolate en el centro antes de hornear. En un horno convencional, la cocción ideal está entre 10 y 12 minutos a 180 °C, mientras que en microondas puede alcanzar la perfección en apenas 40 segundos.

El procedimiento es sencillo: se derrite el chocolate con la manteca, se baten huevos y yemas con azúcar hasta que estén espumosos, se incorpora la mezcla de chocolate y finalmente se agrega harina y sal con movimientos suaves. La preparación se vierte en los moldes y, tras un breve reposo de uno o dos minutos, se desmolda y se sirve, idealmente con una bocha de helado para complementar la experiencia.

Con estos consejos, cualquier amante del chocolate puede disfrutar de un postre elegante y delicioso, digno de pastelerías, sin salir de su cocina y con la satisfacción de lograr un interior fundido y cremoso que hace de cada bocado un momento especial.