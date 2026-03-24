El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, secuestrado y preso por un operativo militar en Estados Unidos afirmó que su padre se encuentra “muy bien” y que en su comparecencia ante un tribunal de Nueva York, el próximo jueves, se verá “delgado” y con porte atlético. Al igual que la diputada Cilia Flores, su esposa, “están muy bien, fuertes, con mucho ánimo y mucha fuerza”, dijo el parlamentario.

“Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días, a una primera combatiente también muy firme y alerta”, reveló Maduro Guerra.

El legislador adelantó que esta audiencia es “procesal y de chequeo de la Fiscalía, de la defensa”. Y añadió que el objetivo es: “Seguir elevando la verdad de Venezuela y la verdad de la inocencia de Maduro”.

En la primera comparecencia, realizada el 5 de enero, Maduro afirmó: “Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas”. En esa audiencia también rechazó los cargos en su contra y se declaró no culpable.

El Gobierno de EE.UU. acusa al mandatario de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametrallados y dispositivos destructivos y conspiración para poseer estas armas en apoyo de actividades criminales. En resumen, se le imputa el liderazgo del supuesto Cártel de los Soles, señalamiento que posteriormente desdeñado por la Justicia estadounidense.

Maduro y Flores enfrentan, además, cargos por su supuesta colaboración con “organizaciones criminales, calificadas como terroristas en EE.UU.”, entre ellas, cárteles mexicanos.