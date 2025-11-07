Cómo seguirá el tiempo en San Juan tras la lluvia, según el SMN

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones climáticas presentarán una evolución estable durante el día viernes 7 y la jornada del sábado 8 de noviembre de 2025, luego de los chaparrones registrados durante la tarde y noche de San Juan.

Para el viernes 7 de noviembre, se prevé una mejora progresiva a lo largo del día. Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado con una probabilidad de precipitación decreciente, que irá del 40% al 10%. Por la tarde y la noche, el tiempo se estabilizará, con cielo mayormente nublado y una probabilidad de lluvia mínima, entre 0% y 10%. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana, alcanzando un máximo de 24°C en la tarde, y descendiendo a 20°C durante la noche. El viento será un factor notable, con intensidades que irán de 23 a 41 km/h, predominando del sector sur, y se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h en horas de la tarde.

La tendencia de mejoría continúa durante el sábado 8 de noviembre. La madrugada, mañana y tarde transcurrirán con cielo mayormente nublado, mientras que para la noche se espera un cielo parcialmente nublado. La probabilidad de precipitación será nula o insignificante durante todo el día, registrando un 0% en la tarde y la noche. El rango de temperaturas será entre 12°C en la madrugada y 25°C en la tarde. Los vientos disminuirán notablemente su intensidad en comparación con el día anterior, con velocidades entre 7 y 22 km/h, y variando en su dirección predominante desde el sureste por la madrugada hasta el oeste durante la noche. No se pronostican ráfagas significativas para esta jornada.