La llegada de Moria Casán a la pantalla de El Trece con su nuevo ciclo matutino, La mañana con Moria, continúa generando repercusiones, y Mirtha Legrand no dudó en dar su opinión sobre este regreso. El Trece busca levantar el rating con esta nueva apuesta tras varios cambios en su grilla.

Moria Casán, que estuvo varios años alejada de la conducción y enfocada en el teatro y en su biopic para Netflix, decidió aceptar la propuesta de El Trece. En diálogo con Puro Show, la "One" describió su estilo para el programa: “Nunca craneo o planifico lo que voy a hacer. Yo soy del momentismo absoluto. El día que empecemos, veremos. No creo seguir una rutina, aunque el programa la tendrá; yo voy a desrutinarlo”.

Publicidad

A pocos días del debut, circuló el rumor de que Marcelo Tinelli sería el primer invitado. No obstante, debido a una denuncia por amenazas que hizo su hija Juanita Tinelli en su ciclo familiar en los últimos días, el conductor se habría bajado repentinamente.

Consultada en conversación con MShow, la Chiqui se refirió al nuevo programa que encabezará Moria. La legendaria conductora expresó su visto bueno sobre la nueva apuesta del Trece diciendo: “Bienvenida sea Moria”.

Publicidad

Pese a este apoyo, cuando se le preguntó a Legrand si visitaría a la diva en su ciclo, la respuesta fue tajante: “No, no voy a otro programa”.