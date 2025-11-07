El tierno video la China Suárez y su hijo que enamoró a todos

La China Suárez se prepara para su regreso a la Argentina la próxima semana, después de pasar varias semanas en Turquía junto a Mauro Icardi y sus hijos menores, Magnolia y Amancio. Su retorno está motivado por compromisos laborales, entre ellos, la rueda de prensa para presentar su nueva serie para Disney, Hija del Fuego, cuyo estreno está pautado para el 19 de noviembre.

En este contexto, la actriz usó sus redes sociales para compartir un registro de la vida familiar que construye junto a su pareja e hijos, destacando un momento de cercanía y ternura.

Entre los registros, se viralizó un video donde se la ve con Amancio jugando en una cama elástica. Después de varios saltos, ambos terminaron acostados, momento en el que Amancio se apoyó sobre su madre. El niño, poniendo sus manos en la cara de la actriz, le lanzó un tierno "Mamita te amo". La reacción de la China Suárez fue inmediata y afectuosa: respondió con un "yo a vos", entre risas, y le dio un beso en la cabeza.

Este gesto de Amancio se viralizó rápidamente no solo por la ternura que evoca, sino también por cómo refleja la cercana relación entre madre e hijo. El material compartido sirvió para desarmar las "versiones críticas sobre la maternidad de Suárez" que circulan en los medios. La publicación consolidó la imagen de la China Suárez como madre presente y activa en la vida de sus hijos, aun en situaciones de distancia temporal con parte de su familia en el país.