"Postear una foto por una candidatura dice todo": Felipe Fort contra Virginia Gallardo

Felipe Fort, el hijo de Ricardo Fort, rompió el silencio en una charla con "A La Tarde" (América TV) para hablar de la polémica en torno al uso de fotos de su padre por parte de Virginia Gallardo. Esta controversia surgió en horas previas a las elecciones legislativas de 2025, donde Gallardo se impuso y ganó su banca en el Congreso por Corrientes.

Luego de las críticas previas de su hermana Marta Fort y del entorno del fallecido empresario chocolatero, Felipe también salió al cruce. Lo hizo de manera "muy elegante" y con una frase directa: "Postear una foto por una candidatura y no por su cumpleaños...".

Felipe Fort fue tajante al expresar su opinión: "En mi opinión, postear una foto para una candidatura y no por su cumpleaños deja mucho que decir. Pero cada uno hace lo que quiere, no me molesta. Cada quien cos sus cosas". Además, sentenció que "No hay relación" con Gallardo.

El hijo de Ricardo Fort también se refirió a su vida personal, decidiendo no contar sus cuestiones profesionales. Respecto al 5 de noviembre, día en que su padre hubiera cumplido años, comentó: "Fuimos a comer, la pasamos bien, con amigos. Muy íntimo... Son cosas que uno vive, como todo el mundo". El joven confesó: "Extraño la presencia de él". En cuanto a su relación con su hermana Martita, aseguró: "Estuvimos juntos, a mí ese día me gusta pasarlo solo. Pero como te dije fuimos a comer. La relación con mi hermana es de 10, siempre".

Las críticas no fueron solo de Felipe, ya que su hermana Marta Fort previamente había declarado: "Me parece bastante de cuarta. Mi papá hace 12 años que no está y ella podría haber puesto algo suyo... sobre todo porque dijo que quería desligarse de la imagen de mi papá. Podría haber hecho campaña política con otra cosa".

Por su parte, César Carozza, histórico abogado y amigo de Ricardo, también se manifestó en Puro Show sobre el tema, dejando clara su postura al marcar distancia con la ex pareja del empresario: “Por la comunicación que tiene conmigo, Virginia me podría haber avisado. Claramente hay un uso indebido de la imagen”.